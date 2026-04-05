Ako razmišljate o promeni izgleda, prava boja kose koja podmlađuje može napraviti ogromnu razliku. Ove sezone u centru pažnje je, između ostalih, čokoladno smeđa nijansa, jer je topla, bogata i laska skoro svakom tenu.

Popularnost ove boje dodatno je porasla nakon što je trend nijanse „mocha mousse“ postao jedan od vodećih u svetu lepote, jer daje licu toplinu i prirodan sjaj.

Zašto je čokoladno smeđa boja idealna

Čokoladno smeđa kosa daje osvežava lice, ublažava umoran izgled i naglašava prirodnu lepotu. Njena najveća prednost je to što dodaje dubinu i dimenziju kosi, bez previše agresivnih kontrasta.

Ova nijansa:

vizuelno omekšava crte lica

daje prirodan sjaj kosi

prikriva znakove umora

lako se održava.

Topliji tonovi posebno lepo ističu maslinast i topao ten, dok hladnije „moka“ varijante savršeno pristaju svetlijoj koži.

Kako postići savršenu nijansu

Za osobe koje već imaju prirodno smeđu kosu, prelazak na čokoladno smeđu nijansu je jednostavan. Međutim, ako imate plavu ili posvetljenu kosu, potrebno je prethodno toniranje kako bi se dobio ujednačen i bogat rezultat. Blaga posvetljenja ili pramenovi mogu dodatno naglasiti dubinu i učiniti frizuru modernijom.

