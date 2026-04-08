Probudili ste se, pogledali kroz prozor i videli zemljane humke koje kvare vaš pažljivo negovani travnjak. Panika je sasvim razumljiva jer ove male životinje mogu napraviti pravi haos preko noći, ali problem je u potpunosti rešiv. Nema potrebe za agresivnim hemikalijama koje zagađuju zemlju niti za skupim zvučnim aparatima koji često ne daju očekivane rezultate. Postoji precizan metod da se krtice oteraju bez oštećenja biljaka i bez opasnosti po kućne ljubimce. Rešenje se zasniva na jednom specifičnom mirisu koji njihov osetljivi njuh ne može podneti duže od nekoliko minuta.

Najbolji način da se oslobodite krtica je korišćenje mešavine ricinusovog ulja, tečnog sapuna i vode, koja se sipa direktno u podzemne kanale. Snažan miris iritira njihova čula i podstiče ih da brzo napuste dvorište. Osim direktnog sipanja, dobro je prskati travnjak ovom mešavinom nakon jake kiše. Kada krtice osete aromu ricinusa pod zemljom, postaju dezorijentisane i brzo beže.

Efikasna zaštita od krtica zahteva dubinski pristup. Mnogi vlasnici dvorišta greše jer ricinusovo ulje posipaju samo po površini zemlje, što ne daje trajne rezultate. Krtice žive i kreću se pod zemljom, pa je važno da intervencija bude ciljano duboka. Pripremite tečnost od tri kašike čistog ricinusovog ulja, jedne ravne kašike tečnog sapuna za sudove i jednog litra tople vode. Dobro promućkajte pre upotrebe. Pronađite najsvežije i najaktivnije krtičnjake, blago razgrnite zemlju na vrhu i sipajte tečnost direktno u rupu. Sapun pomaže da se ulje bolje veže za zemlju i tako miris koji krtice ne podnose ostaje prisutan danima pod zemljom.

Ako želite dodatno da osigurate svoju teritoriju na duže staze, priroda nudi korisne saveznike. Možete kombinovati tretman ricinusovim uljem sa sadnjom određenih biljaka koje ispuštaju specifične arome. Ove biljke deluju kao biološki odbojnici i preventivno sprečavaju da se krtice osećaju prijatno u dvorištu. Najbolje je rasporediti ih uz rubove travnjaka.

Beli i crni luk svojim oštrim i prodornim mirisom smetaju osetljivom njuhu krtica svaki put kada pokušaju da kopaju u blizini. Narcisi su prelepo prolećno cveće čije lukovice sadrže blage toksine koje podzemni kopači izbegavaju. Kadifa svojim dubokim korenjem luči supstance koje uspešno rasteruju štetočine i mnoge druge insekte iz bašte. Kraljevska firtilarija ima snažan miris lukovice koji podseća na miris lisice, najvećeg prirodnog predatora ovih sitnih sisara.

