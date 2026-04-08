Jagode su jedno od najomiljenijih voća – slatke su, osvežavajuće i lako se uklapaju u svakodnevnu ishranu. Mogu se jesti same ili dodavati u jogurt, smuti ili ovsene pahuljice, a stručnjaci ističu da imaju brojne koristi za zdravlje.

Iako sitne, veoma su bogate hranljivim materijama. Sadrže vitamin C, vlakna, folate, kalijum i antioksidanse. Već jedna porcija (oko 150 do 170 grama) gotovo u potpunosti pokriva dnevne potrebe za vitaminom C, uz vrlo malo kalorija.

Zahvaljujući vlaknima, jagode povoljno deluju na varenje i zdravlje creva, što je važno i za jačanje imuniteta. Osim toga, doprinose zdravlju srca jer pomažu u snižavanju lošeg holesterola i regulaciji krvnog pritiska.

Antioksidansi iz jagoda štite organizam od upala i oksidativnog stresa, čime se smanjuje rizik od hroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2 i srčanih oboljenja.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da i sa jagodama treba biti umeren. Prevelike količine mogu izazvati probavne smetnje, naročito kod osoba koje nisu navikle na unos vlakana.

Preporučena dnevna mera je jedna porcija, odnosno oko 150 do 170 grama. Jagode su zdrav izbor, ali je važno da se u ishrani kombinuju sa drugim vrstama voća kako bi organizam dobio sve potrebne nutrijente.

Evo ko treba da ih jede oprezno:

– osobe sa povišenim holesterolom i trigliceridima

– deca, zbog mogućih alergijskih reakcija

– osobe koje imaju problem sa viškom kilograma

Stručnjaci upozoravaju da čak i potpuno zdravi ljudi treba da budu umereni. Preporuka je da se jedu u količini koja može da stane u jednu šaku, bez dodatog šećera, i to dva do tri puta nedeljno.

Jagode jesu zdrave, ali ključ je – kao i uvek – u meri.