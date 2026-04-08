Poznati turski glumac Džan Jaman poslednjih meseci gotovo ne staje. Stalno je između snimanja i putovanja. Nakon međunarodne promocije serije „El Turko“, usledilo je predstavljanje projekta „Sandokan“, dok je u Španiji završio snimanje trilera „Lavirint leptira“.

Uprkos prenatrpanom rasporedu, poznati turski glumac ne odustaje od svakodnevnih treninga. Dok čeka nastavak snimanja „Sandokana“, već je potvrdio učešće u novom filmu „Bro“.

Njegova impresivna fizička forma nije slučajnost, već rezultat discipline i redovnog vežbanja. Bez obzira na to gde se nalazi, u Italiji, Španiji ili na odmoru, trening je deo svakodnevice ovog lepog i zgodnog glumca.

Zato izgleda kao Apolon! Široka ramena, izvajane grudi i leđa postali su njegov zaštitni znak. Upravo zahvaljujući takvoj kondiciji, bez problema izvodi zahtevne akcione scene.

Džan Jaman često deli snimke iz teretane na društvenim mrežama, motivišući fanove i pokazujući kako izgleda njegov put do savršene forme.

Video: