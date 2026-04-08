CRP je jedan od najčešćih krvnih testova, a njegova povišena vrednost može ukazivati na infekciju, zapaljenje ili čak ozbiljniju bolest. Ali šta zapravo znači ovaj nalaz?

Kada lekar zatraži analizu krvi, često se među rezultatima pojavi skraćenica CRP. Reč je o C-reaktivnom proteinu – supstanci koju jetra proizvodi u većim količinama kada se u telu javi zapaljenje.

Stručnjaci ističu da je CRP jedan od ključnih pokazatelja upalnih procesa u organizmu. Njegov nivo može početi da raste već nekoliko sati nakon pojave zapaljenja, a najvišu vrednost dostiže u roku od oko 48 sati.

Šta je zapravo CRP?

CRP spada u takozvane proteine akutne faze, što znači da se brzo povećava u krvi kada postoji infekcija, povreda ili upala.

Važno je znati da ovaj test ne pokazuje tačno gde se zapaljenje nalazi, već služi kao signal da se u organizmu nešto dešava i da je potrebno dalje ispitivanje. Zato ga lekari često koriste za dijagnostiku i praćenje toka bolesti.

Kada se radi CRP test?

CRP analiza pomaže u otkrivanju i praćenju brojnih stanja, kao što su:

bakterijske infekcije, uključujući sepsu

infekcije kostiju

zapaljenske bolesti creva

artritis

autoimune bolesti poput lupusa i reumatoidnog artritisa

infekcije nakon operacija

Kada je CRP povišen?

Lekari obično traže ovaj test kada postoje simptomi zapaljenja ili infekcije, kao što su:

povišena temperatura

drhtavica

ubrzano disanje

ubrzan rad srca

mučnina ili povraćanje

CRP je posebno koristan jer brzo reaguje na promene u organizmu, pa pomaže i u praćenju uspešnosti terapije.

Šta znače vrednosti CRP?

CRP se meri u miligramima po litru krvi (mg/L):

do 3 mg/L – normalno, bez značajnog zapaljenja

3–10 mg/L – blago zapaljenje ili druga stanja (npr. trudnoća, pušenje)

10–100 mg/L – akutna upala ili infekcija

preko 100 mg/L – ozbiljna bakterijska infekcija

preko 500 mg/L – teška sistemska infekcija, poput sepse

CRP kod dece i u trudnoći

Kod dece su vrednosti slične kao kod odraslih, dok kod novorođenčadi mogu blago varirati u prvim danima života.

U trudnoći CRP obično ostaje u normalnim granicama, ali se koristi za rano otkrivanje infekcija koje mogu izazvati komplikacije.

Kako sniziti CRP?

Pošto CRP pokazuje nivo zapaljenja, ključno je pronaći i lečiti uzrok. Ipak, na hronične upale utiče i način života.

Stručnjaci savetuju:

ishranu bogatu voćem, povrćem i vlaknima

redovnu fizičku aktivnost

održavanje zdrave telesne težine

prestanak pušenja

kvalitetan san

kontrolu stresa

Važno je zapamtiti – povišen CRP nije bolest, već upozorenje da u organizmu postoji upalni proces koji zahteva pažnju i dalje ispitivanje.