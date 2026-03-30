Nestašluci mališana ponekad mogu da izazovu smeh, ali i pravu paniku kod roditelja. Jedan dečak iz Novog Meksika postao je prava internet senzacija nakon što je uoči školskog fotografisanja napravio nestašluk. Njegova majka, 35-godišnja Emili Boazman, snimila je trenutak kada je trogodišnjeg sina Kina zatekla skrivenog ispod kreveta, sa licem potpuno prekrivenim crnim flomasterom.

Snimak, nastao oko 22:40, prikazuje majku koja u neverici gleda sina, podsećajući ga da sutradan sledi fotografisanje za školski godišnjak. Kin je pokušavao da ponudi rešenja sapun, voda, pa čak i aceton. "Aceton će ti spržiti lice", rekla mu je Boazman, trudeći se da ostane smirena. Kasnije se otkrilo da je dečak želeo da izgleda kao Crni Panter.

Boazman, koja sa suprugom Džejkom ima još dvoje dece, Kru (10) i Noks (8), za Newsweek je ispričala kako se sve odigralo dok je čistila kuhinju. Njene ćerke su uletele u sobu, smejući se i uzviknuvši: "Mama! Nikad nećeš pogoditi šta je Kin uradio!"

Uzevši telefon, majka je snimila kako nagovara sina da izađe iz ispod kreveta. Uprkos kasnonoćnoj panici, kriza je brzo prošla. Kada je dečaka ubacila u kadu, flomaster se ispirao gotovo momentalno. "Obično koristi flomastere koji ostaju danima, tako da smo izbegli potpunu katastrofu", rekla je.

Video je ubrzo postao viralan na TikTok, prikupivši više od milion pregleda. Komentari su se nizali, a roditelji su delili slične priče: jedan korisnik je napisao kako je njegov sin nacrtao bradu i brkove trajnim flomasterom, dok je drugi našalio: "Dečko kao da kaže: 'To je tvoj problem, ja sam Crni Panter'."

"Deca u trenu mogu da naprave potpuni haos i izlude vas, ali kada se sve sabere, zapravo se ništa strašno nije dogodilo. Tvrdoglava su, ali i čarobna", rekla je na kraju videa.