Pregled hotelske sobe treba započeti pre nego što kofer uopšte spustite na krevet. Nekoliko minuta pažnje može vas zaštititi od neprijatnosti, jer se postojeća oštećenja ponekad mogu pripisati gostu koji je tek stigao.

Zašto kofer treba ostati zatvoren na početku boravka

Najveći problem u hotelskoj sobi često nisu stvari koje se vide na fotografijama, već detalji koji ostanu neprimećeni. Kofer je najbolje ostaviti na stalku ili kod ulaza, a telefonom napraviti kratak snimak prostorije pre nego što počnete raspakivanje.

Šta prvo proveriti u hotelskoj sobi

Prvo pregledajte krevet i kupatilo, zatim zabeležite sva postojeća oštećenja i proverite stanje mini bara. Ako primetite bilo kakav problem, obavestite recepciju odmah, najbolje putem poruke kako biste imali zabeleženo vreme prijave.

Krevet je najbolje pregledati na dnevnom svetlu. Podignite čaršav kod uzglavlja i obratite pažnju na šavove dušeka, zaštitnu navlaku i jastučnice. Crne tačkice, fleke ili tragovi insekata nisu nešto što treba ignorisati, već razlog da zatražite drugu sobu.

Pregled kreveta i kupatila bez nepotrebnog komplikovanja

U kupatilu proverite peškire, dasku WC šolje, tuš prostor i čaše. Dlake, lepljive površine ili miris vlage mogu ukazivati na to da čišćenje nije obavljeno kako treba.

Provera higijene nije zamena za medicinski pregled niti garantuje da ćete izbeći svaku neprijatnost. Ona samo pomaže da smanjite nepotrebno izlaganje nečistoći, dok pojave poput osipa, ujeda ili drugih reakcija zahtevaju savet stručnog lica.

Mini bar može izazvati najneprijatnije iznenađenje na računu

Nakon provere higijene, važno je obratiti pažnju i na troškove. Otvorite mini bar i uporedite njegov sadržaj sa hotelskim cenovnikom. Ako primetite da nešto nedostaje, da je pakovanje otvoreno ili da stanje ne odgovara popisu, fotografišite sve i obavestite recepciju pre nego što bilo šta koristite.

Fotografija često govori više od rasprave prilikom odjave. Zabeležite svako postojeće oštećenje, poput ogrebotine na nameštaju, napukle pločice, fleke na tepihu ili oštećene ručke. Najbolje je napraviti jednu fotografiju koja prikazuje širi deo prostorije i jednu koja jasno pokazuje detalj problema.

Pisani trag prema recepciji može sprečiti nesporazume

Umesto oslanjanja na usmeni dogovor, pošaljite poruku putem hotelske aplikacije ili imejla. Navedite broj sobe, vreme prijave problema, kratak opis situacije i dodajte nekoliko fotografija. Sačuvajte odgovor sve do završetka boravka i konačne provere računa.

Jedna od najčešćih grešaka je da se kofer odmah stavi na krevet, telefon priključi na punjač, a mini bar i stanje sobe provere tek na kraju boravka. Tada više nije lako dokazati kako je soba izgledala pri dolasku, pa se jednostavan pregled može pretvoriti u neprijatnu raspravu.

Pre odlaska fotografišite račun i proverite sve stavke dok ste još na recepciji. Nekoliko minuta pažnje na početku i kraju boravka može vam uštedeti mnogo vremena i neprijatnosti.

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