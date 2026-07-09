Lažna dobrota gotovo nikada ne dolazi uz jasno upozorenje. Najčešće se predstavlja kroz osmeh, lepe reči i priču o tome kako je neko uvek spreman da pomogne drugima. Međutim, kada vam je podrška zaista potrebna, takve osobe često nema. Većina ljudi u svom okruženju poznaje nekoga ko ostavlja upravo takav utisak. Problem je u tome što iskrena ljubaznost i njena lažna verzija na prvi pogled deluju potpuno isto. Prava razlika postaje vidljiva tek kroz sitnice koje mnogi ne primete.

Zašto je teško prepoznati lažnu dobrotu

Ljudi koji se predstavljaju kao izuzetno dobri često veoma vešto ostavljaju takav utisak. Dobro znaju šta drugi žele da čuju i upravo to govore. Zato je mnogo važnije posmatrati njihova dela nego slušati njihove reči. Pojedinačan lep gest ne mora mnogo da znači, ali obrasci ponašanja koji se stalno ponavljaju mogu otkriti pravu sliku.

Uvek žele da budu u centru pažnje

Osobe koje glume dobrotu teško prihvataju da budu u drugom planu. U gotovo svakoj situaciji sebe predstavljaju kao glavnog junaka, žrtvu ili nekoga čije mišljenje ima najveću težinu. Umesto da pažljivo saslušaju sagovornika, čekaju priliku da razgovor ponovo usmere na sebe. Stručnjaci ovakvo ponašanje često povezuju sa narcističkim osobinama. Ako nakon razgovora imate utisak da ste uglavnom slušali drugu osobu, a retko dobili priliku da govorite o sebi, verovatno nije reč o slučajnosti.

Njihove reči nisu u skladu sa postupcima

Najbolji pokazatelj iskrenosti jeste usklađenost između onoga što neko govori i onoga što zaista radi. Ljudi koji glume dobrotu često daju velika obećanja i ostavljaju utisak da će uvek biti tu kada zatrebaju. Međutim, kada dođe trenutak da ispune ono što su rekli, najčešće pronalaze različite izgovore. Doslednost je osobina koju nije moguće odglumiti samo lepim rečima.

Često naglašavaju tuđe mane

Neprestano ukazivanje na tuđe greške može biti način da neko skrene pažnju sa sopstvenih nedostataka. Psiholozi ovakvo ponašanje objašnjavaju kao odbrambeni mehanizam. Umesto da se suoče sa sopstvenim slabostima, takve osobe kritikuju druge kako bi sebe prikazale u boljem svetlu. Način na koji neko govori o ljudima koji nisu prisutni često otkriva kako govori i o vama kada niste u blizini.

Uvek sebe predstavljaju kao žrtvu

Svako se tokom života suočava sa teškim trenucima, ali postoje ljudi koji gotovo uvek sebe vide kao žrtvu okolnosti. U njihovim pričama odgovornost je gotovo uvek na drugima, dok oni retko priznaju sopstvene greške. Takav način razmišljanja često služi kao sredstvo manipulacije jer izaziva saosećanje i omogućava izbegavanje odgovornosti. U tim situacijama patnja postaje način da se utiče na druge, a ne samo odraz stvarnih životnih teškoća.

Kako prepoznati lažnu dobrotu bez iskrene empatije

Empatija je jedna od najvažnijih odlika iskrene dobrote i upravo se na tom polju najlakše uočava razlika između iskrenih i neiskrenih namera. Neki ljudi umeju veoma uverljivo da pokažu razumevanje za tuđe emocije, iako ih zapravo ne osećaju. Stručnjaci razlikuju sposobnost da se emocije drugih razumeju na racionalnom nivou od iskrenog saosećanja koje dolazi iz unutrašnjeg osećaja. Osobe sklone manipulaciji često koriste upravo tu sposobnost razumevanja kako bi zadobile poverenje i ostvarile sopstvene ciljeve.

Ako nečije reakcije deluju uvežbano, predvidivo ili kao da su unapred pripremljene, moguće je da iza njih ne stoje iskrene emocije. Istinska toplina i saosećanje najčešće nastaju spontano i ne mogu se u potpunosti odglumiti.

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