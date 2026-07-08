Pitanje da li deca inteligenciju češće nasleđuju od majke ili oca godinama privlači pažnju naučnika i roditelja. Iako neka istraživanja ukazuju na to da bi majka mogla imati nešto veću ulogu kada je reč o genima povezanim sa inteligencijom, stručnjaci naglašavaju da je razvoj kognitivnih sposobnosti mnogo složeniji.

Jedan od razloga za ovu pretpostavku jeste činjenica da žene imaju dva X hromozoma, dok muškarci imaju jedan X i jedan Y hromozom. Pojedina istraživanja na životinjama pokazala su da bi određeni geni povezani sa intelektualnim razvojem mogli biti vezani upravo za X hromozom, zbog čega se smatra da se neki od njih češće nasleđuju od majke.

Ipak, naučnici ističu da inteligencija ne zavisi od jednog gena niti isključivo od jednog roditelja. Na razvoj mozga utiču stotine gena koje dete nasleđuje i od majke i od oca, ali i brojni spoljašnji faktori, poput okruženja, obrazovanja i iskustava tokom odrastanja.

Važnu ulogu ima i odnos roditelja i deteta. Istraživanje naučnika sa Univerziteta u Vašingtonu, koje je pratilo porodice tokom sedam godina, pokazalo je da su deca koja su odrastala uz toplu i emocionalno podržavajuću majku u adolescenciji imala razvijeniji hipokampus – deo mozga odgovoran za učenje, pamćenje i suočavanje sa stresom.

Stručnjaci zaključuju da genetika predstavlja samo jedan deo slagalice, dok ljubav, podrška i podsticajno porodično okruženje imaju značajan uticaj na razvoj dečjih sposobnosti.