Prilikom odabira garderobe za tuđe venčanje, bonton i osećaj mere igraju ključnu ulogu. Iako moda danas dozvoljava gotovo sve, svadba i dalje ostaje događaj na kojem se poštuju određena, nenapisana pravila.

Najvažnije među njima jeste da se izbegava bela boja, jer je ona tradicionalno rezervisana za mladu. Sve nijanse koje mogu da liče na belu takođe se smatraju nepoželjnim, osim ako mladenci unapred ne odrede drugačiji dress code.

Važno je i obratiti pažnju na ambijent i dekoraciju. Gosti bi trebalo da izbegnu boje koje dominiraju prostorom, kako ne bi delovali kao deo scenografije, već kao skladni učesnici događaja.

Iako je komfor važan, svadba nije prilika za previše ležerne kombinacije poput farmerki ili sportske odeće. Stil treba da bude uredan i svečan, ali i dalje umeren i nenametljiv.

Posebna pažnja se poklanja verskim ceremonijama, gde je poželjno prikriti ramena i ispoštovati pravila mesta na kojem se venčanje održava, najčešće uz jednostavan blejzer ili maramu.

Na kraju, ključ dobrog izbora garderobe je u balansu, tj. da izgled bude doteran, ali ne i upadljiv, kako bi u centru pažnje ostali mladenci, a ne gosti. Ukoliko postoji zadat dress code, njega je uvek važno ispoštovati do kraja.