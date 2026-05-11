Izbor psa za porodicu sa decom zahteva pažljivo razmišljanje, posebno kada su u pitanju manji psi koji mogu biti nežni i strpljivi u kontaktu sa mališanima. Važno je uzeti u obzir uzrast deteta, pa se često preporučuje da deca budu starija od oko pet godina pre dolaska psa u dom, uz stalni nadzor odraslih i učenje dece kako da se pravilno ponašaju prema životinji.

Među rasama koje se izdvajaju kao dobri porodični psi nalazi se bigl, koji je razigran, druželjubiv i aktivan, ali traži dosta pažnje i kretanja. Kovrdžavi bišon je nežan, veseo i veoma vezan za porodicu, ali može biti osetljiv, pa zahteva pažljiv odnos. Bostonski terijer je privržen i živahan, dobro se prilagođava životu u stanu, ali mu je potrebna dobra socijalizacija.

Kern terijer je zabavan i energičan, ali zbog izraženog instinkta lova potrebno ga je nadgledati u kontaktu sa decom i drugim životinjama. Kavalirski španijel kralja Čarlsa važi za izuzetno blagog i privrženog psa koji voli mirniju porodičnu dinamiku, dok je koker španijel energičan, poslušan i vrlo orijentisan na igru i porodicu.

Francuski buldog se opisuje kao prilagodljiv i razigran pas koji uživa u blizini ljudi, ali zbog osetljivog zdravlja zahteva umerenu aktivnost i dodatnu pažnju.

Zaključak je da sve ove rase mogu biti odlični porodični ljubimci, pod uslovom da su dobro socijalizovani i da se prema njima postupa nežno i odgovorno.