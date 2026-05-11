Iako većina ljudi misli da je WC šolja najprljavije mesto u domu, istraživanja pokazuju da postoje predmeti u kući koji su još puniji bakterija i često potpuno zanemareni.

Na petom mestu nalazi se kuhinjski sunđer, koji zbog ostataka hrane i vlage postaje idealno mesto za razmnožavanje bakterija, pa ga treba često menjati i dezinfikovati.

Četvrto mesto zauzimaju kvake, jer ih svakodnevno dodiruje veliki broj ljudi, pa se na njima lako nakupljaju razni mikrobi i prljavština.

Na trećem mestu su dekorativni jastučići, na kojima se tokom vremena skupljaju prašina, znoj, mrtve ćelije kože i drugi nečistoće, pa ih je potrebno redovno prati i provetravati.

Drugo mesto zauzimaju tepisi, koji zadržavaju ogromnu količinu bakterija i mikroorganizama duboko u vlaknima, čak i kada se redovno usisavaju.

Na prvom mestu je daljinski upravljač, koji svakodnevno koristi više ukućana, pa postaje jedno od najzagađenijih mesta u domu zbog stalnog dodira i retkog čišćenja.