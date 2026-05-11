Suvi laktovi predstavljaju čest problem koji se ne rešava samo klasičnom hidratantnom kremom, već zahtevaju malo pažljiviju i dosledniju negu. Dermatolozi ističu da je ključ u kombinaciji pravilnih proizvoda i promena svakodnevnih navika.

Jedan od najvažnijih saveta je nanošenje hidratantnih krema dok je koža još blago vlažna, jer se na taj način bolje zadržava vlaga i stvara zaštitna barijera. Takođe, preporučuju se gušće, masnije formule koje duže ostaju na koži i intenzivnije je hrane.

Važnu ulogu ima i tuširanje, pa se savetuje izbegavanje previše vruće vode, jer dodatno isušuje kožu laktova. Pored toga, treba koristiti blaga sredstva za čišćenje, dok agresivne sapune i pilinge treba izbegavati kada nisu neophodni.

Za intenzivniju negu, preporučuje se nanošenje vazelina ili sličnih masnih krema uveče, kako bi delovale tokom noći i obnovile kožu. Takođe, mogu pomoći i preparati sa hemijskim pilingom, poput alfa-hidroksi kiselina, jer uklanjaju mrtve ćelije koje sprečavaju upijanje hidratacije.

Dermatolozi navode da je korisno povremeno koristiti i blagi mehanički piling, kao i proizvode sa ureom i glicerinom koji dodatno omekšavaju i hidriraju kožu.

Na kraju, važan je i način ponašanja u svakodnevnom životu, jer stalno oslanjanje na laktove i pritisak na to područje može dodatno zadebljati i isušiti kožu, pa se preporučuje da se takve navike izbegavaju.