Opšte je mesto da uloga majke menja život, ali i samu ženu. Međutim, nepravedno su iz te generalizacije izuzeti muškarci, jer se i kod njih mnogo toga menja, a najviše shvatanja i sud o rodnim ulogama.

Kada dobiju dete, pripadnici jačeg pola postaju konzervativniji i tradicionalniji po pitanju stavova o deci i kućnim poslovima. Čak i ako su ranije bili liberalnijih shvatanja, sada počinju da veruju da je najvažnija uloga u životu žene upravo majčinska.

DA LI I U VAŠOJ KUĆI VLADA KONZERVATIVNO SHVATANJE?

Do tog zaključka je došla grupa naučnika iz Australije, u kojoj je učestvovalo 2.000 ljudi. Istraživanje je pokazalo da se novopečenim očevima ne sviđa ideja da se kućni poslovi ravnomerno raspoređuju među partnerima, već da je pravednije da oni privređuju i donose novac u kuću, a da žena radi samo ako mora, jer je najvažnije da bude uz bebu.

Stručnjaci su takvu promenu objasnili načinom na koji je društvo uređeno, pa tako i dalje vlada tradicionalno uverenje da je majkama mesto pored deteta, zbog čega i imaju pravo na porodiljsko odsustvo ili čak skraćeno radno vreme kada počnu da rade. Takvo mišljenje, međutim, ne dele pripadnice ženskog pola, jer većina veruje da majčinska uloga jeste najvažnija u životu, ali ne i da bi zbog nje trebalo da prestanu da rade. Uverenja su da karijera i roditeljstvo mogu zajedno, pa tako te dve stvari uopšte ne treba razdvajati.