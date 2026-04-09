Ako želite da u svom vrtu dobijete krupniji i sočniji paradajz, postoji jednostavan i proveren način prihrane koji vam u tome može pomoći. Krastavac i paradajz možete zalivati rastvorom koji sami pripremite, a biljke će vam uzvratiti obilnim rodom.

Paradajz najbolje uspeva u hranljivom zemljištu, pa je važno obezbediti mu dovoljno nutrijenata za pravilan rast i razvoj. Slično važi i za krastavce, koji uz to zahtevaju i dosta vode.

Da bi biljke u bašti bile zdrave, sa bujnim listovima, a kasnije i bogate cvetovima i plodovima, potrebno je redovno i pažljivo negovanje.

Kao dodatnu prihranu možete koristiti i jednostavnu mešavinu koju ćete napraviti od tri sastojka koje već imate u kuhinji.

Sastojci:

1 kašika suvog kvasca

1 kašika sode bikarbone

1 litar tople vode

Sve sastojke dobro izmešajte i ostavite da odstoje oko dva sata. Nakon toga smesu razblažite u 10 litara vode i koristite je za zalivanje krastavaca i paradajza. Rezultati će vas prijatno iznenaditi.

Kvasac je bogat vitaminima B grupe, mineralima i drugim korisnim materijama. Njegova primena u zemljištu doprinosi povećanju nivoa azota i fosfora, što podstiče bolji rast biljaka.

Soda bikarbona pomaže u suzbijanju štetnih materija i smanjuje rizik od pojave gljivičnih oboljenja na biljkama.

