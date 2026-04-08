Uskršnja trpeza u našim domovima nije samo običan obrok već vrhunac proleća kojem se svaka domaćica raduje.

Mesecima unapred biramo boje, tehnike ukrašavanja i detalje dekoracije, ali se na kraju često suočimo sa istim izazovom.

Čim izvadimo jaja iz boje, ona postaju mat, bleđa i deluju kao da im nešto nedostaje.

Zato većina posegne za komadićem slanine ili krpom natopljenom uljem u želji da postigne lep, sjajan izgled.

Ipak, ulje se zadržava na prstima, pravi fleke po stolnjaku i često narušava boju tako što je čini neujednačenom ili je ublažava.

U tom trenutku može pomoći jedan jednostavan trik za postizanje sjaja koji se generacijama koristi u Italiji, ali kod nas nije mnogo poznat.

Nema potrebe za masnim rukama i mrljama, jer se rešenje krije u sastojku koji gotovo svako već ima u kuhinji.

Iako se premazivanje uljem često koristi kao brzo rešenje, dugoročno nije praktično niti daje lep rezultat.

Ulje stvara kratkotrajan sloj koji se brzo suši i ostavlja lepljiv osećaj pri svakom dodiru.

Kod prirodnih boja, poput onih dobijenih od lukovine, masnoća može proći kroz ljusku i uticati na ukus jajeta.

Zbog toga domaćice u Italiji biraju drugačiji pristup i koriste obično belance.

Ova metoda daje jajima elegantan, gotovo staklast sjaj koji podseća na fini porcelan.

Potrebni su samo jedno sveže belance i mekana četkica, poput one za slikanje ili šminkanje.

Kada se jaja ohlade posle farbanja, belance se lagano umuti viljuškom, tek toliko da postane ređe, ali bez stvaranja pene.

Zatim se tankim slojem nanosi na svako jaje, koje se potom ostavlja da se osuši na rešetki ili u kartonskom pakovanju.

Već nakon desetak minuta primećuje se velika razlika jer jaja ostaju suva na dodir i dobijaju izražen, ogledalski sjaj.

Ovaj postupak dodatno učvršćuje boju, sprečava njeno ljuštenje i daje joj dubinu koju ulje ne može da obezbedi.

Da bi rezultat bio uspešan, važno je da ljuska bude potpuno čista pre farbanja.

Zato se često koristi alkoholno sirće za uklanjanje nečistoća i masnoće pre kuvanja.

Ako površina nije dobro pripremljena, ni boja ni belance se neće ravnomerno primiti, pa krajnji izgled može biti neuredan.

Za najbolji efekat preporučuje se izbor belih ili svetlijih jaja, jer ona najbolje ističu sjaj nakon ovog postupka.

