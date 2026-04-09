Farbanje jaja na Hilandaru predstavlja mnogo više od običnog ukrašavanja i ima ulogu rituala koji povezuje veru, tradiciju i umetnost. Monasi sa Hilandara ne koriste veštačke boje.

Prirodne boje i metode izrade uzoraka ističu povezanost sa prirodom i Božjim delom, a kroz svakodnevnu praksu prenose se vekovni običaji i pobožnost.

Jaja koja se pripremaju za Vaskrs na Hilandaru pažljivo se biraju i obično su bela jer bolje upijaju boju. Prvo se detaljno peru u mlakoj vodi kako bi se uklonile sve nečistoće i masnoća sa ljuske.

Monasi koriste prirodne sastojke za farbanje. Najčešće se koriste ljuske crnog luka za crvenu boju, cvekla za tamnocrvenu ili purpurnu, kurkuma za žutu i kopriva za zelenu boju. Biljni sastojci se kuvaju u vodi kako bi se dobio koncentrat boje.

Za crvenu boju ljuske crnog luka stavljaju se u veliki lonac sa vodom i kuvaju dok voda ne postane tamnocrvena.

Za žutu boju kurkuma se dodaje u ključalu vodu. Ovaj začin jajima daje predivnu žutu boju. Dovoljna je jedna kašika kurkume da oboji nekoliko jaja, a ako jaja ostavite u tečnosti da se ohlade, boja postaje intenzivnija.

Za purpurnu boju cvekla se isecka i kuva dok voda ne poprimi purpurnocrvenu nijansu.

Za zelenu boju kopriva se kuva dok voda ne postane zelenkasta. Jaja se pažljivo stavljaju u tople boje, ali ne u ključale. Ostavite ih da se kuvaju najmanje 15 do 20 minuta dok ne postignu željenu nijansu.

Proces farbanja može trajati i duže, u zavisnosti od intenziteta boje koji želite. Kada jaja dobiju željenu nijansu, pažljivo ih izvadite iz boje i stavite na papirnate ubruse da se osuše.

Ofarbana jaja možete premazati komadićem slanine ili krpicom natopljenom u ulje kako bi dobila lep sjaj.

