U 33. godini, sa stalnim bolom koji nije popuštao, Laurina Adelejeje ignorisala upozorenja svog tela. Nedelju dana nakon što je izgovorila “da”, hitno je operisana zbog teške zdravstvene komplikacije. U trenutku, život o kojem je maštala, deca, starost sa mužem, mirna svakodnevica, jednostavno je nestao. “Sve planove o kojima sam sanjala, sve što sam zamišljala, izbrisala je rečenica: "Nemaš mnogo vremena, možda samo nekoliko meseci",” priseća se.

Bol je bio nepodnošljiv. Četiri nedelje u intenzivnoj nezi, šest transfuzija krvi i pad sa 52 na samo 36 kilograma. Svaki pokret bio je borba, a i najjednostavniji zadaci poput pranja zuba postali su neizvodljivi. “Počela sam da pišem oproštajna pisma svom mužu i porodici,” otkriva. Najteže joj nije pala fizička bol, već težina svih neispunjenih želja.

Preživela je zahvaljujući kombinaciji hitne medicinske intervencije i lične snage. Operacija je stabilizovala njeno telo i lekari su optimistični po pitanju njenog punog oporavka. Danas otvoreno deli svoju priču sa hiljadama pratilaca na Instagramu (@laurinarochelle), a snimci sa njenog venčanja pregledani su više od 434.000 puta.

-Nemojte ništa da čekate, živite kao da vam je poslednji dan. Pa i ako nešto ne krene kako treba, nema veze, nastavite dalje. Iz mog iskustva, kada sam zanala da ću brzo umreti, žalila sam samo zbog stvari koje nisam uradila - rekla je.

Iako su neki od najbližih sada tek saznali koliko je bila blizu smrti, rekla je da je ranjivost vredna toga. Njena poruka je jasna: “Ne pokušavajte da vratite svoj stari život, već prigrlite novu, otporniju verziju sebe. Moj put dokazuje da vremena nemamo koliko mislimo, živite punim plućima sada.”