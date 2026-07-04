Leto je u prvi plan vratilo jedan od najšarmantnijih retro trendova, kapri pantalone sa tufnama.

Ovaj model, koji kombinuje ženstveni dezen i kroj do sredine listova, ponovo osvaja modne piste, društvene mreže i ulični stil.

Spoj razigranosti i elegancije učinio ih je jednim od najtraženijih modnih komada ove sezone.

Najtraženije su crno-bele varijante jer se lako uklapaju u različite modne stilove. Sjajno se kombinuju sa pamučnim majicama, klasičnim košuljama i laganim lanenim blejzerima, pa su odličan izbor kako za svakodnevne prilike, tako i za večernje izlaske.

Za dnevni stajling dovoljno je da ih nosite uz baletanke ili ravne sandale, dok će sandale sa potpeticom ili elegantne papuče celokupnom izgledu dati sofisticiraniju notu i učiniti ga idealnim za večernje prilike.

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Zahvaljujući svojoj svestranosti, kapri pantalone sa tufnama našle su se među omiljenim komadima modnih influenserki. Najčešće ih kombinuju sa jednostavnim gornjim delovima, nenametljivim nakitom i manjim torbama koje upotpunjuju celokupan izgled.

One koje vole smelije modne kombinacije mogu ih nositi i uz druge dezene, poput pruga ili sitnih geometrijskih motiva. Važno je da boje ostanu međusobno usklađene kako bi stajling izgledao skladno i moderno.

Povratak kapri pantalona sa tufnama još jednom pokazuje da bezvremenski modni klasici uvek pronađu put do novih trendova i ponovo osvoje modnu scenu.

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