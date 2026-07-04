Crna majica koju ste kupili u maju već u julu izgleda isprano i poprima prljavosivu nijansu. Pre nego što pomislite da je u pitanju loš kvalitet, imajte na umu da uzrok najčešće nije materijal. Topla voda, jaki deterdženti i često pranje na 40 stepeni mogu znatno ubrzati bledenje tamne odeće.

Sirće efikasno uklanja naslage deterdženta i kamenca koje se vremenom zadržavaju u tkanini, zbog čega crna odeća gubi intenzitet boje i postaje grublja na dodir. Nakon sušenja miris sirćeta potpuno nestaje, pa nema razloga za brigu.

Za ovaj jednostavan trik potrebno je samo pola šolje, odnosno oko 120 mililitara običnog belog sirćeta. Sipajte ga u pregradu namenjenu za omekšivač neposredno pre nego što uključite mašinu za pranje veša.

Sirće prirodno pomaže da se vlakna pamuka zategnu i doprinosi boljem očuvanju pigmenta u tkanini, čime se usporava ispiranje boje tokom pranja.

Crna odeća posebno brzo gubi intenzitet boje tokom letnjih meseci jer se zbog pojačanog znojenja pere znatno češće, često na svaka dva ili tri dana. Učestalo pranje ubrzava bledenje, dok viša temperatura vode dodatno otvara vlakna i olakšava gubitak pigmenta.

Zbog toga letnje majice već posle nekoliko nedelja mogu izgledati istrošeno i isprano. Upotreba belog sirćeta može pomoći da tamna odeća duže zadrži svoju duboku crnu nijansu.

Za mašinu kapaciteta od šest do sedam kilograma dovoljno je pola šolje belog sirćeta. Sipajte ga u pregradu za omekšivač, odvojeno od deterdženta. Preporučuje se pranje na temperaturi od 30 stepeni, jer više temperature mogu ubrzati bledenje tkanine.

Za crnu odeću koja nije mnogo zaprljana sasvim je dovoljan program za osetljivo ili kratko pranje. Pre nego što je stavite u mašinu, okrenite svaki komad na naličje kako biste dodatno zaštitili boju.

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