Glumica En Hatavej ponovo je pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih žena u Holivudu. Samo nekoliko dana nakon što je otkrila da sa suprugom čeka treće dete, pojavila se u modnoj kombinaciji koja je privukla veliku pažnju i oduševila brojne buduće mame.

Ovoga puta nije u centru pažnje bila samo lepa vest o prinovi, već i elegantan stajling kojim je na moderan i sofisticiran način istakla trudnički stomak.

Trudnički stomak stavila je u prvi plan

En Hatavej je za javno pojavljivanje odabrala uski kombinezon u upečatljivoj crvenoj boji, koji je savršeno pratio liniju tela i naglasio njenu figuru.

Posebnu pažnju privukao je kroj gornjeg dela, koji je nežno pratio trudnički stomak i celom izdanju dao ženstven i elegantan izgled.

Iako ovaj komad garderobe nije dizajniran kao odeća za trudnice, glumica je pokazala da i klasični modeli, uz dobar kroj, mogu odlično da pristaju budućim mamama.

Trudnička moda više ne podrazumeva široku garderobu

Poslednjih godina sve više poznatih trudnica odustaje od široke i sakrivene odeće, birajući modele koji ističu figuru i trudnički stomak.

Nekada se smatralo da trudnoću treba prikriti širokim haljinama i tunikama, dok je danas potpuno drugačiji trend. Buduće mame sve češće biraju komade koji naglašavaju njihove obline i omogućavaju im da se osećaju lepo, moderno i samouvereno.

En Hatavej upravo je pokazala kako takav stil može da izgleda elegantno i nenametljivo.

Modni detalji zaokružili su celo izdanje

Pored kombinezona, pažnju su privukli i pažljivo odabrani modni detalji.

Glumica je model ponela na nešto drugačiji način od originalnog, čime je dodatno istakla upečatljivu ogrlicu i postigla još sofisticiraniji izgled.

Stajling je upotpunila salonkama u istoj nijansi crvene boje, kao i lakom za nokte koji se savršeno uklopio sa ostatkom kombinacije, pa je dobila efektan monohromatski izgled.

Inspiracija za buduće mame

En Hatavej još jednom je dokazala da trudnička moda može istovremeno da bude udobna, elegantna i u skladu sa najnovijim trendovima.

Umesto da sakrije trudnički stomak, odabrala je kroj koji ga ističe na suptilan i prefinjen način, pokazujući da trudnoća ne mora da bude prepreka za dobar stil.

Zbog toga je njen modni izbor mnogima poslužio kao inspiracija i pokazao da je moguće zadržati sopstveni stil i tokom trudnoće, uz odeću u kojoj ćete se osećati lepo, prijatno i samouvereno.