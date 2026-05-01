Posle nekoliko sezona u kojima su mokasine i baletanke dominirale modnom scenom, proleće 2026 donosi osveženje koje mnogi već primećuju.

Ako ste godinama birale mokasine kao siguran izbor, vreme je za malu promenu. Na scenu dolaze derby cipele – model koji možda ne prepoznajete po imenu, ali čim ih vidite, biće vam jasno o čemu je reč. To su klasične cipele sa pertlama, sa blagim „muškim“ šmekom, koje žene danas nose na potpuno moderan i ženstven način.

Zašto ćete ih zaista nositi

Ovo nisu cipele koje obujete jednom i zaboravite u ormaru. Derby modeli su ravni, stabilni i dovoljno udobni da ih nosite ceo dan – bilo da idete na posao, završavate obaveze ili izlazite na kafu u grad.

Njihova najveća prednost je jednostavno kombinovanje. Odlično se uklapaju uz farmerke i običnu belu majicu, stvarajući sređen izgled bez mnogo truda. S druge strane, možete ih nositi i uz haljine ili suknje, ako želite zanimljiv kontrast između elegancije i opuštenog stila.

Trend koji nije naporan

Nakon perioda u kojem su dominirali jednostavni i minimalistički modeli, modni brendovi su očigledno poželeli nešto drugačije. Derby cipele su zato postale novi favorit – nisu napadne, ali daju lični pečat svakoj kombinaciji.

Dolaze u klasičnim bojama poput crne, bele i braon, ali i u nešto smelijim varijantama. Ako želite sigurnu opciju, crna boja je uvek dobar izbor koji ide uz sve.

Model sa istorijom

Iako su sada ponovo u trendu, derby cipele nisu novitet. Ovaj model postoji decenijama i više puta se vraćao u modu.

Jedna od zanimljivijih inspiracija dolazi iz vremena francuskog pevača Serge Gainsbourg, koji je nosio slične cipele i učinio ih prepoznatljivim delom svog stila.

Ako tražite obuću koja je praktična, udobna i dovoljno moderna da osveži svaki outfit – derby cipele su trenutno jedan od najboljih izbora.