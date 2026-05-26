Leto na jugoslovenskom primorju sedamdesetih godina danas mnogi pamte kao simbol bezbrižnog odmora, dugih vožnji uz more i punih plaža na Jadranu.

Upravo takvu atmosferu oživljava snimak iz 1978. godine koji je objavio Jutjub kanal MyCentury, poznat po prikupljanju starih porodičnih filmova iz bivše Jugoslavije i drugih balkanskih zemalja.

Snimak je nastao tokom letovanja jedne britanske porodice koja je tada obišla Dubrovnik, Kotor, Neum i Ploče, beležeći kamerom prizore koji danas bude veliku nostalgiju. Na kadrovima se vide prepune obale, automobili karakteristični za to vreme, stari hoteli, šetališta uz more i turisti koji bez mobilnih telefona i društvenih mreža uživaju u jednostavnom odmoru.

Posebnu pažnju privlači atmosfera tadašnjeg Jadrana - mirniji tempo života, porodična putovanja i autentični izgled primorskih gradova pre modernizacije i masovnog turizma. Neki od komentara ispod videa jasno pokazuju jugonostalgiju.

Video danas predstavlja pravi mali vremeplov kroz bivšu SFRJ i podsetnik na to kako je nekada izgledao odmor na Jadranu koji su voleli i domaći i strani turisti.