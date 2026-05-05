Princeza Dajana bila je modna ikona tokom svog života, ali zanimljivo je da je samo jednom prisustvovala Met Gali.

Princeza od Velsa je bila na listi gostiju za Kostimsku gala večeru 1996. godine u Metropoliten muzeju umetnosti, godišnjem događaju koji je kasnije prerastao u spektakl poznat jednostavno kao Met Gala. U to vreme, to je još uvek bio „najuticajniji crveni tepih na svetu“, prema bivšem uredniku magazina ,,British Vogue" Edvardu Eninfulu, što je dodatno podiglo ulog za Dajaninu modnu izjavu.

Došla je sa modnim dizajnerom Džonom Galijanom, koji se u dokumentarnoj seriji ,,In Vogue: The 90s" prisetio procesa kreiranja njene haljine za taj događaj.

„Bilo je kao blagoslov. Mislim, vau“, rekao je Galijano. „Otišli smo u Kensingtonsku palatu i razgovarali o crtežima. Pokušavao sam da je nagovorim da obuče roze, ali ona to nije želela. ‘Ne, nikako roze!’ To je bilo zaista, zaista zabavno.“

Gala 1996. godine je održana u decembru — tradicija „prvog ponedeljka u maju“ zapravo je počela tek 2005. godine — što znači da je Dajana tada bila samo nekoliko meseci udaljena od finalizacije razvoda od princa Čarlsa.

Šok

To je možda uticalo na spontanu odluku koju je Dajana donela u automobilu na putu ka događaju, a koja je ostavila Galijana potpuno zatečenim.

„Napravili smo haljinu i imali nekoliko proba, i sve je bilo prelepo urađeno“, rekao je. „Premotajte do događaja, i sećam se samo kako izlazi iz automobila. Nisam mogao da verujem. Pocepala je korset.“

Dizajner je rekao da je ostao bez daha kada je video rezultat.

„Nije želela da nosi korset“, rekao je. „Osećala se toliko oslobođeno. Pocepala je korset. Haljina je postala mnogo… senzualnija.“

„Mislim, vau! Dajana je bila moja prva klijentkinja visoke mode“, dodao je.

Princeza od Velsa je svoj dizajn upotpunila odgovarajućim gornjim delom nalik svilenom ogrtaču i svojom čuvenom ogrlicom od bisera i safira. I, naravno, nosila je mini proštepanu torbicu brenda ,,Dior" po kojoj je ta kuća i danas poznata.

Inspiracija

Ana Vintur je preuzela Met Galu tek godinu dana pre Dajaninog prisustva i, prema bivšim zaposlenima, upravo je prisustvo princeze inspirisalo legendarnu urednicu magazina ,,Vogue" da događaj pretvori „iz večere visokog društva u jedan od najiščekivanijih događaja u modnom kalendaru“.

„Ovo Anino seme da nikada ne može da ugosti princezu Dajanu na Met Gali, i njena vizija kako bi to trebalo da izgleda (dostojno jedne princeze) je ono što ju je vodilo od 1996. do danas. Ona je preuzela Bal Kostimskog instituta kao svoj lični projekat“, izjavila je Filipa Fino, bivša viša direktorka za aksesoare u magazinu ,,Vogu", za Daily Mail.

Bonus video: