Da li ste primetili sitne mušice koje se iznenada pojavljuju oko saksija i nikako da nestanu? Deluje kao da se stvore preko noći, brzo se razmnože i pretvore negu biljaka u pravu muku.

Ipak, postoji jednostavan trik koji baštovani koriste godinama, a za njega vam ne trebaju skupi preparati ni hemikalije — dovoljne su obične šibice koje već imate kod kuće.

Kako trik zapravo funkcioniše?

Glava šibice sadrži sumporna jedinjenja koja se postepeno oslobađaju kada se zabode u vlažnu zemlju. Taj sumpor stvara uslove koje mušice i njihove larve ne podnose, pa se njihov broj brzo smanjuje.

Osim toga, sumpor deluje i protiv gljivica kojima se larve hrane, zbog čega se ovaj trik već dugo koristi među baštovanima.

Kako pravilno koristiti šibice?

Potrebno je da obične šibice zabodete u zemlju glavom nadole, raspoređene po saksiji.

Za manje saksije dovoljno je 5 do 7 šibica

Za veće saksije koristi se 10 do 15 komada

Šibice treba menjati na svaka dva do tri dana, jer se sumpor u međuvremenu rastvori u zemlji.

Postupak se ponavlja dve do tri nedelje, a mušice često počinju da nestaju već nakon prve zamene.

Važno je i zalivanje

Stručnjaci upozoravaju da mušice najviše privlači stalno vlažna zemlja. Zato treba smanjiti zalivanje i pustiti da se gornji sloj zemlje malo osuši pre nego što biljku ponovo zalijete.

Bez viška vlage mušice gube idealno mesto za razmnožavanje.

Kada šibice više nisu dovoljne?

Ako je biljka već ozbiljno napadnuta i larve su oštetile koren, tada samo šibice neće rešiti problem.

U tom slučaju savetuje se presađivanje biljke u novu zemlju i pranje korena blagim rastvorom kalijum-permanganata.

Pomažu i beli luk, pesak i cimet

Mnogi koriste i dodatne prirodne trikove:

tanak sloj peska preko zemlje

čenove belog luka zabodene u saksiju

cimet posut po površini zemlje

Svi ovi mirisi i sastojci mušicama veoma smetaju i sprečavaju njihovo razmnožavanje.