To je postao nezaobilazan ritual ulepšavanja: čim temperature porastu, manikir osvežavamo vedrim nijansama, najčešće inspirisanim sočnim voćnim plodovima.

A ove sezone jedno voće posebno se izdvaja kao glavna inspiracija u svetu lepote: to je trešnja. Ipak, zaboravite na klasičan jednobojni crveni lak kakav obično nosimo zimi. Ovde je trešnja suptilna, razigrana i pojavljuje se kao diskretan detalj, kao mali motiv na noktu. Izgleda efektno i slatko, bez preterivanja, prava ,,the cherry on top".

Zašto su ,,cherry nails" veliki trend?

Iako pastelne nijanse i dalje ostaju nezaobilazan izbor za proleće, manikir inspirisan trešnjama donosi upečatljiviju, ali i dalje elegantnu alternativu. Njegova najveća prednost je svestranost, jer lako može da se prilagodi različitim stilovima.

Ljubitelji minimalizma biraće diskretne motive trešanja na neutralnoj ili nežnoroze bazi, dok oni koji vole smelije kombinacije mogu da ih nose na svim noktima, uz pažljivo osmišljene detalje koji zadržavaju dozu sofisticiranosti.