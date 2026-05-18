Nutricionisti često ističu da je upravo doručak ključan za dobar metabolizam i kontrolu apetita tokom dana. Ako želite lagan, a hranljiv početak jutra, obroci sa jajima mogu biti odličan izbor.

Nutricionistkinja Džoj Bauer preporučuje recepte koji imaju manje od 300 kalorija, a bogati su proteinima i vlaknima, pa duže drže sitost i sprečavaju potrebu za grickalicama.

1. Tost sa avokadom i jajetom

Na krišku integralnog tosta namažite četvrtinu izgnječenog avokada, a zatim dodajte jaje pripremljeno po želji. Sve začinite biberom ili omiljenim začinima.

Uz ovaj obrok preporučuje se pola grejpfruta ili jedna pomorandža.

2. Kajgana sa povrćem

Spojite jedno celo jaje i tri belanca sa povrćem poput spanaća, paradajza, luka ili pečuraka. Ovakav doručak možete upotpuniti integralnim tostom ili citrusnim voćem.

Ovaj obrok daje dovoljno energije, a pritom ne opterećuje organizam.

3. Zdraviji sendvič sa jajima i sirom

Za laganiju verziju omiljenog sendviča koristite integralnu kiflu, krišku paradajza, tri belanca, nemasni čedar sir i malo ćureće ili pileće slanine.

Kiflu kratko zapecite, dodajte paradajz, pripremljena belanca i sir, pa začinite biberom i po želji malom količinom kečapa.

Ovakvi obroci kombinuju proteine i vlakna, pa pomažu da duže ostanete siti i lakše kontrolišete unos kalorija tokom dana.