Pedestogodišnja samohrana majka mislila je da prolazi kroz menopauzu. Umesto toga, suočila se sa dijagnozom raka grlića materice – bolesti o kojoj, kako kaže, mnoge žene i dalje znaju premalo.

Mišel Grigs počela je u junu 2024. da primećuje neobične promene – krvarenja van ciklusa, bolove u zglobovima i noćno znojenje. Tokom naredna dva meseca simptomi su se pojačavali, ali ih je ona uporno objašnjavala jednim jedinim razlogom – menopauzom.

„Bila sam u tim godinama i sve što sam pročitala na internetu poklapalo se s onim što sam osećala. Uz to, redovno sam išla na PAPA testove i samo nekoliko meseci ranije rečeno mi je da je sve u redu“, kaže Mišel za Daily mail.

Ipak, iz predostrožnosti je otišla kod lekara. Nakon pregleda i snimanja, u bolnici u Kentu saopšteno joj je da ima rak grlića materice u prvoj fazi.

„Kada su mi rekli da dođem lično po rezultate, odmah sam znala da nije dobra vest. Izašla sam iz ordinacije potpuno ošamućena. Nisam mogla da verujem – redovno sam radila preglede i nikada nisam pomislila da se ovo može desiti meni“, iskreno priznaje.

Rak grlića materice zahvata grlić, odnosno ulaz u matericu, i gotovo uvek je povezan sa dugotrajnom infekcijom određenim tipovima humanog papiloma virusa (HPV), koji se prenosi seksualnim putem. U svetu je to četvrti najčešći karcinom kod žena – godišnje oboli oko 660.000 žena, a čak 350.000 izgubi život.

U ranim fazama bolest često nema jasne simptome, ali upozoravajući znaci mogu biti neuobičajena vaginalna krvarenja, bol tokom odnosa, bol u donjem delu stomaka ili karlice, kao i neuobičajen sekret.

Prošla je kroz iscrpljujuću terapiju – kombinaciju hemoterapije, zračenja i brahiterapije, oblika unutrašnje radioterapije. Dva meseca je primala zračenje pet dana u nedelji, a posledice su bile vidljive: ostala je bez obrva, trepavica i većeg dela kose.

„Rad mi je spasao glavu. Dolazila sam bar da završim administrativne obaveze. Da sam sve vreme bila zatvorena u kući, psihički bih se slomila“, kaže. Najveću snagu su joj, dodaje, dali prijatelji koji su ostali uz nju u najtežim trenucima. „Tek tada shvatite ko vam je zaista prijatelj.“

U septembru 2025. godine dobila je vest koju je dugo čekala – rak je nestao. Taj trenutak je obeležila ručkom i koktelima, a danas ide na redovne kontrole.

„Brže se zamaram i ne mogu da hodam kao ranije, ali nemam ozbiljnih posledica. Kosa mi je porasla, obrve i trepavice su se vratile, a u decembru sam imala i prvo šišanje“, kaže sa osmehom.

Danas, u okviru Meseca borbe protiv raka grlića materice, Mišel apeluje na žene da ne preskaču ginekološke preglede i da slušaju svoje telo.

„Nije prijatno ići na PAPA test, ali tih 15 minuta može da vam spasi život. Ako primetite bilo kakvu promenu – makar vam delovala bezazleno – odmah idite kod lekara. Bolje je proveriti nego zažmuriti“, poručuje.

Podseća i na važnost HPV vakcine, koja je već drastično smanjila broj infekcija i predkancerogenih promena, čineći rak grlića materice jednim od najpreventabilnijih karcinoma – ako se pregledi i vakcinacija ne zanemaruju.