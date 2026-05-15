Nekoliko dana nakon što je debitovala sa najkraćom frizurom u poslednjoj deceniji, Mariška Hargitej otkriva šta ju je navelo da napravi tu promenu.

Gostujući 14. maja u emisiji Today, zvezda serije ,,Law & Order: Special Victims Unit" rekla je da je ova transformacija bila neophodna pred njen prvi nastup na Brodveju u predstavi ,,Every Brilliant Thing".

„Znaš li da sam bila na fotografisanju za 'Every Brilliant Thing' i imala sam kosu — još sam snimala 'SVU' — stigla sam tamo i jednostavno mi je sinulo. Rekla sam: ‘Moram da skratim kosu,’“ ispričala je voditeljki Savana Gatri dok je govorila o promotivnim fotografijama za predstavu.

„Moj divni frizer, Adir [Abergel], je kao: ‘U redu,’ i nabavio mi je periku za, inače, 20 minuta. Tako da je to fotografisanje bilo sa perikom jer sam morala da se vratim na 'SVU'“, objasnila je Hargitej.

I pored tako drastične promene, glumica je rekla da joj duga kosa uopšte nije nedostajala nakon što ju je skratila.

„Kada sam se vratila i jednostavno ga ošišala, svi su me pitali: ‘Da li ti je bilo teško?’ Ja sam rekla: ‘Nimalo.’ Imala sam potpunu jasnoću da mi treba nešto novo i želela sam da ga se rešim jer ovaj lik ima drugačiju energiju“, zaključila je.

Mariška zamenjuje Danijela Redklifa u petonedeljnom prikazivanju solo predstave, koja je nedavno nominovana za dve nagrade Toni.

Glumica je 4. maja pokazala svoju novu frizuru u nizu fotografija na Instagramu koje je objavio njen frizer Abergel.

„Menjam temu“, komentarisala je Mariška.

Zatim je pokazala novu frizuru u nekoliko selfija na Instagramu na kojima se pojavljuje i njen suprug, Piter Herman, koji ju je iznenadio tokom proba za predstavu.

„E ovo je zaista jedna briljantna stvar!!“, napisala je Mariška.

Dobitnica Emi nagrade je upoznala Hermana na snimanju serije ,,SVU" početkom 2000-ih, a venčali su se u Santa Barbari u Kaliforniji 2004. godine. Imaju troje dece: sinove Augusta i Endrua i ćerku Amaju, prenosi InStyle.

