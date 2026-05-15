Mnoge žene tragaju za skupim tretmanima i ekstenzijama kako bi dobile duge i guste trepavice. Ipak, poznata šminkerka slavnih otkrila je da je tajna savršenog izgleda mnogo jednostavnija nego što većina misli.

Trik koji koriste profesionalni šminkeri postao je pravi hit jer daje prirodan efekat gustih trepavica bez veštačkih dodataka.

Tajna savršenih trepavica

Jedan od najpoznatijih trikova dolazi od šminkerke glumice Margo Robi. Prema njenim rečima, ključ savršenog izgleda nije samo u crnoj maskari.

Dok većina žena koristi isključivo crnu maskaru, profesionalci kombinuju dve nijanse. Gornje trepavice naglašavaju crnom maskarom radi dubine i intenziteta, dok donje definišu smeđom maskarom.

Rezultat je mekši, prirodniji izgled koji vizuelno otvara oči i daje utisak gušćih trepavica.

Prirodna ulja pomažu rast trepavica

Pored pravilnog šminkanja, stručnjaci savetuju i redovnu negu trepavica. Mešavina ricinusovog, kokosovog i maslinovog ulja uz aloe veru može pomoći da trepavice postanu jače, sjajnije i otpornije.

Ova prirodna mešavina nanosi se čistom četkicom za maskaru pred spavanje, a prvi rezultati mogu se primetiti već nakon nekoliko nedelja redovne upotrebe.

Masaža kapaka podstiče rast

Jedan od trikova koji mnogi zanemaruju jeste masaža kapaka. Blagi kružni pokreti uz liniju trepavica podstiču cirkulaciju i mogu stimulisati folikule dlake.

Redovna masaža kapaka može dugoročno poboljšati rast trepavica i doprineti njihovoj gustini.

