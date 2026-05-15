Princ Vilijam imao je značajan susret sa Eli Golding, 15 godina nakon što je pop zvezda nastupila na njegovom venčanju 2011. godine.

Princ od Velsa je 13. maja pevačici (39) uručio medalju, čime je postala članica Reda Britanske Imperije (MBE). Na fotografijama objavljenim u magazinu People, Vilijam i Eli su bili zajedno na ceremoniji u zamku Vindzor.

Eli, koja je 6. marta dobila svoje drugo dete, je odlikovana ovom prestižnom počašću za svoj kontinuirani doprinos biodiverzitetu i klimi.

Nakon što je vest objavljena u decembru 2025. godine, pevačica je podelila svoje misli u objavi na Instagramu.

„Zaista je velika čast primiti MBE za usluge u oblasti biodiverziteta i klime“, napisala je. „Od samog početka vodile su me i pomagale žene u ovoj oblasti. Prošle godine smo zaista videli i osetili koliko se klimatska i prirodna kriza intenziviraju. Ali i dalje nas napred vode neverovatne žene koje drže liniju — naučnice, aktivistkinje, pravnice, komunikatorke, učiteljice, poljoprivrednice, majke, tetke, autohtoni lideri i mladi glasovi. Baza talenata je duboka, neustrašiva i stalno ide napred. Ja stojim na ramenima divova.“

Dodala je: „Izuzetno ponosna. Hvala vam na ogromnoj količini ljubavi i čestitki koje sam dobila protekle nedelje. Ljubav, dr Eli Golding MBE x.“

Kraljevsko venčanje

Eli je u maju 2011. godine govorila o nastupu na prijemu povodom venčanja Vilijama i Kejt.

„Upoznala sam Vilijama na jednom festivalu otprilike godinu dana ranije, i zamolili su me da nastupim nekoliko meseci pre venčanja“, rekla je. „Tako da sam znala za to neko vreme, ali nisam smela nikome da kažem!“

Pevačica je nastavila: „Bila je to neverovatna čast što su me Kejt i Vilijam pozvali. Nisam nikada mislila da ću se osećati toliko počastvovano. Atmosfera je bila neverovatna i to je nešto što nikada neću zaboraviti. Bila sam nervozna i preplavljena emocijama, ali to je bila samo zabavna noć. Posle toga nisam mogla da verujem da sam to zaista uradila.“

