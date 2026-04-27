Za Kate Middleton i Prince William prethodna godina bila je jedna od najtežih u životu, ali deluje da ih je dodatno zbližila. Pred 15. godišnjicu braka, koju obeležavaju 29. aprila, nalaze se na pragu novog poglavlja. Njihova ljubavna priča traje još od studentskih dana na Univerzitetu St. Andrews, a uprkos brojnim izazovima, ostali su snažno povezani. Prošla godina bila je posebno teška za kraljevsku porodicu – dijagnoza raka kod Kejt, kao i lečenje Kralj Čarls III, ostavili su dubok trag.

Princ Vilijam je to razdoblje opisao kao izuzetno teško, ali bliski izvori tvrde da je upravo to dodatno učvrstilo njihov odnos. U javnosti se sve češće mogu videti njihovi mali, ali značajni gestovi pažnje, koji pokazuju koliko su povezani i koliko im je porodica važna.

Par je nedavno napravio i važan korak – sa decom, princem Džordžom, princezom Šarlot i princem Luisom, preselili su se u veći dom u Vindzoru, okružen prirodom, gde žele mirniji porodični život. Istovremeno, sve više preuzimaju i važne javne i diplomatske uloge, jer se približava trenutak kada će biti u prvom planu britanske monarhije. Uprkos pritiscima, Vilijam je, kako navode izvori, uvek na prvo mesto stavljao zdravlje i dobrobit svoje supruge.