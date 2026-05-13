Kejt Midlton i princ Vilijam su nedavno uneli još malo haosa u svoje domaćinstvo dolaskom novog šteneta.

Princeza od Velsa (44) je govorila o jednogodišnjem koker španijelu kojeg je porodica nazvala Oto tokom baštenske zabave u Bakingemskoj palati 8. maja. Priznala je da je nedavno napravio mali problem kod kuće kada je „pre neki dan dosta toga izgrizao“, prenosi magazin Hello!.

„Morate ih držati zauzetima“, dodala je, otkrivajući njihovu jutarnju rutinu kako bi sprečili nestašluke. „Prvo što uradimo ujutru jeste da proverimo: ‘Da li je neko izveo Ota napolje?’“

Kejt i Vilijamu ovo nije prvi put da imaju štene. Njihov prvi pas kao para, Lupo, takođe crni koker španijel, bio je venčani poklon Kejtinog mlađeg brata, Džejmsa Midltona. Neposredno pre nego što je Lupo uginuo 2020. godine, u porodicu je stigao i drugi pas, crni koker španijel po imenu Orla.

Što se tiče Ota, on je bio deo legla koje je Orla okotila prošle godine. Princeza Kejt je u februaru potvrdila da je porodica zadržala jedno muško štene iz tog legla; međutim, Oto se zvanično prvi put pojavio u javnosti tek prošlog meseca, kada je objavljen novi portret povodom 15. godišnjice braka princa i princeze od Velsa.

Događaj za pse

Još jedan poznati ljubitelj pasa u porodici, Džejms (39), je ove nedelje imao svoj kraljevski događaj posvećen psima. Odgajivač pasa i pisac pridružio se kraljici Kamili (78), u Klarens Hausu u utorak, 12. maja, na prijemu organizovanom za grupu pasa iz organizacije ,,Medical Detection Dogs" (MDD), kao i njihove vodiče i podržavaoce ove humanitarne organizacije.

Psi organizacije ,,MDD" obučeni su za rano otkrivanje određenih vrsta raka, što je tema bliska i kraljici i Džejmsu, budući da su i kralj Čarls i princeza Kejt poslednjih godina bili na lečenju od raka.

Veštine ovih pasa proučavaju se i reprodukuju uz pomoć veštačke inteligencije kako bi se napravio „elektronski nos“, koji može da „replicira dijagnostičku preciznost pasa kroz tehnologiju koja se može primeniti u velikim razmerama“.

Džejms nije prisustvovao prijemu samo kako bi podržao kraljevsku porodicu. Njegova kompanija za hranu za pse, ,,James & Ella", je donirala poslastice za pse organizacije ,,MDD".

„Zaista je velika čast biti deo ove humanitarne organizacije“, rekao je kraljici.

