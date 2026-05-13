Ako nečega na internetu ne nedostaje, onda su to saveti za rast kose. Raste li kosa od ruzmarina ili ne? Koji je peptid za gustinu kose najbolji? Da li vredi koristiti šampon za rast kose ili to ipak ne funkcioniše? Ako poželite da radite na izgledu svoje kose, šanse da vas saveti za bujnu kosu preplave nisu male.

Šanse da, nakon što isprobate sve te savete, rezultati izostanu, takođe nisu nemoguće. Bez obzira na količinu seruma za teme koje ste proučili do poslednjeg detalja ili obilnu rutinu nege kose koja je sada duža od vaše skincare rutine, problem može dolaziti iznutra. A kada telo ne učestvuje iznutra, teško je naterati vlasište da pokaže rezultate spolja.

Ako ste primetili da vaša kosa gubi onaj prepoznatljivi volumen, odgovor verovatno ne leži u novom šamponu, već u vašem krvotoku, ili bolje rečeno, u onome što nedostaje u vašem krvotoku.

Manje poznat neprijatelj volumena kose je manjak feritina

U nabrajanju saveta o rastu bujne i lepe kose retko se govori o feritinu. No, ako pitate bilo kog vrhunskog trihologa, reći će vam isto: nizak nivo zaliha gvožđa (feritina) jedan je od najčešćih, a često zanemarenih razloga zbog kojih kosa postaje lomljiva, stanjuje se ili pojačano opada.

Za žene je ovo posebno osetljiva tema. Kako organizam prolazi kroz cikluse koji crpe zalihe gvožđa, kada te zalihe presuše, telo donosi stratešku odluku kojom hranljive materije šalje vitalnim organima, dok kosa i koža ostaju „na čekanju“. Posledica te odluke su pramenovi koji se stanjuju ili prekomerno opadaju, što dovodi do gubitka volumena.

Povećati nivo gvožđa nije nimalo lako. Dok s jedne strane možete uzimati suplemente gvožđa (obavezno uz dodatak vitamina C radi bolje apsorpcije), još je bolja ideja redovno jesti namirnice koje povećavaju zalihe gvožđa. Jedna od odličnih namirnica koju možete uklopiti u razna jela jeste cvekla.

Cvekla je „infuzija“ za vaše folikule

Kada je reč o lepoj i bujnoj kosi, cvekla je kraljica korenastog povrća.

Ona nije samo estetski privlačan dodatak vašem avokado tostu ili humusu; cvekla je prava nutritivna bomba idealna za vašu kosu iz snova.

Pomaže u podizanju nivoa feritina, osiguravajući da folikuli vaše kose ponovo dobijaju nutrijente potrebne za rast.





Cvekla poboljšava protok krvi zahvaljujući nitratima, a bolja prokrvljenost vlasišta pomaže da vaša kosa izgleda bolje.

Ako uspete da nahranite svoje zalihe feritina, kosa će vam to vratiti volumenom koji se ne može kupiti u salonu.

Kako uvrstiti cveklu u ishranu?

Zaboravite na dosadne zdrave recepte ili jela koja želite što pre da zaboravite. Evo nekoliko ideja u kojima ćete uživati:

Sok od cvekle: Hladno ceđena cvekla, jabuka, malo đumbira i kap limuna (vitamin C je ključan jer drastično poboljšava apsorpciju gvožđa iz cvekle).





Roze humus: Dodajte pečenu cveklu u svoj domaći humus za neverovatnu boju i dodatnu dozu zdravlja na svakom druženju.





Pečena cvekla: Pecite je s kozjim sirom i orasima i kreirajte ukusnu salatu koju ćete začiniti po želji.

Ako ipak primetite prekomerno opadanje kose, posavetujte se s lekarom, upozorava Vogue.

