Izdaja i uvrede od bliskih ljudi umeju da zabole više od svega. Zato se reči oca Tadeja i danas dele među ljudima koji traže mir i utehu.

„Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir“, govorio je otac Tadej.

Njegova poruka nije da čovek ćuti i trpi sve, već da ne dozvoli da ga bes i gorčina unište iznutra. Verovao je da negativne misli najviše štete onome ko ih nosi u sebi.

Otac Tadej često je podsećao da je najveća pobeda sačuvati unutrašnji mir i dostojanstvo, čak i kada nas ljudi povrede.

Njegove reči i danas mnogima pomažu da lakše prebole izdaju, razočaranje i teške trenutke.