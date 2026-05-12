U astrologiji, neki znaci horoskopa poznati su po svojoj sposobnosti da se prilagode različitim situacijama i ljudima, što može stvoriti percepciju dvoličnosti, posebno u muško-ženskim odnosima. Iako ovo nije nužno negativna osobina, može dovesti do nesporazuma ili optužbi za neiskrenost.

Blizanci su prvi na listi zbog svoje dvostruke prirode. Njihova prilagodljivost i sposobnost da komuniciraju na različite načine ponekad mogu delovati kao da se pretvaraju ili skrivaju svoje pravo ja. Međutim, Blizanci to rade kako bi se lakše povezali s različitim ljudima i situacijama, a ta prilagodljivost je zapravo njihov ključ za razumevanje drugih.

Vage su poznate po svojoj težnji za mirom i harmonijom, što ih može dovesti u situacije u kojima izbegavaju sukobe po svaku cenu. Zbog toga ponekad pristaju na nešto što zapravo ne misle ili osećaju, kako bi očuvale sklad u odnosima, što može izgledati kao neiskrenost.

Škorpije, sa svojom misterioznom i strateškom prirodom, često ne otkrivaju sve karte u odnosima. Zbog toga deluju kao da nešto skrivaju ili manipulišu situacijom. Njihova potreba da zaštite svoju intimu može stvoriti distancu i otežati partnerima da ih u potpunosti razumeju.

Ribe su veoma emotivne i sklone idealizmu, ali ponekad imaju poteškoće da usklade svoje želje i stvarnost. Ovo može dovesti do toga da deluju kontradiktorno, gde njihova očekivanja ne odgovaraju njihovim postupcima, što može izgledati kao dvoličnost.