Isključivanje kuhinjskih aparata nakon upotrebe možda deluje kao dovoljno dobra navika, ali u mnogim slučajevima to je samo pola posla. Čak i kada ih ne koristite, mali kuhinjski aparati mogu i dalje trošiti struju ili predstavljati rizik od kvara, što može dovesti do požara i nepotrebnog rasipanja energije. Kako biste ostali bezbedni i zaštitili svoj dom od električnih oštećenja, razgovarali smo sa električarima koji su otkrili koje kuhinjske aparate bi uvek trebalo isključivati iz struje — i zašto.

Toster

Vaš toster možda deluje bezazleno, ali ostavljanje uključenog u struju može predstavljati rizik od požara. „Mali aparati poput tostera i mini-rerni za tost zahtevaju dodatnu pažnju jer se brzo zagrevaju i mogu postati opasni ako se u njima nakupe mrvice ili ostaci hrane“, kaže Stiv Klemente, predsednik i operativni direktor kompanije ,,Mister Sparky" za sajt Martha Stewart.

Grejni elementi tostera nalaze se svega nekoliko centimetara od mesta gde se skupljaju mrvice, što može postati potencijalni izvor paljenja ako se aparat redovno ne čisti. Vremenom, habanje može uticati i na unutrašnje komponente. Na primer, termostat ili mehanizam tajmera mogu otkazati, zbog čega grejač ostaje uključen duže nego što bi trebalo, objašnjava licencirani električar Mark Halberg.

Aparat za kafu

Nakon što skuvate jutarnju kafu, stručnjaci preporučuju da aparat isključite iz struje, jer aparati za kafu često troše energiju čak i kada su ugašeni, objašnjava Halberg. Razlog je to što mnogi moderni aparati ostaju delimično aktivni zbog digitalnih satova, tajmera i drugih programabilnih funkcija. Ove opcije u stanju mirovanja mogu dovesti do nepotrebne potrošnje električne energije, dodaje Klemente.

Pored potrošnje energije, postoji i problem habanja tokom vremena. „Jedan od najčešćih problema povezanih sa neispravnim aparatima jesu oštećenja izazvana strujnim udarima“, kaže Klemente. „Kada pokvaren aparat pošalje nalet električne energije kroz kućnu instalaciju, može u trenutku oštetiti obližnju elektroniku i osetljive komponente. U drugim slučajevima, oštećenja su fizička — ostavljaju spaljene utičnice, istopljenu plastiku ili izgorele priključke na prekidačima i utičnicama.“

Friteza

Friteze su brzo postale osnovni kuhinjski uređaji, ali stručnjaci preporučuju da ih isključujete iz struje nakon svake upotrebe zbog visokotemperaturnih komponenti i unutrašnje elektronike. Pošto većina friteza ima grejni element gde se mogu skupljati mrvice, kao i sat ili tajmer, postoji rizik da postanu opasne u slučaju strujnog udara, objašnjava Halberg.

„Kada aparat počne da se kvari, problem ne mora ostati ograničen samo na unutrašnjost uređaja“, kaže Klemente. „Čak i kada je isključen, i dalje je povezan na izvor struje dok je utikač u utičnici, pa kvar može dovesti do pregrevanja, strujnih udara ili kratkog spoja.“

Mala rerna

Njeni grejni elementi, zajedno sa čestom svakodnevnom upotrebom, čine kuhinjske mini-rerne još jednim uređajem koji treba isključivati kada se ne koristi. Vremenom, normalna upotreba može oštetiti unutrašnje komponente. „Žice, grejni elementi i spojevi mogu da se istroše, a habanje je jedan od najčešćih razloga zbog kojih aparati otkazuju“, objašnjava Klemente.

Kada dođe do kvara tih delova, posledice su često očigledne. „Najčešća oštećenja koja viđam su istopljene utičnice ili utičnice koje su prestale da rade jer je grejni element ostao uključen dok je kuća bila prazna“, kaže Halberg. Pošto se ove rerne oslanjaju na visoke temperature, kvar dok nikoga nema u blizini može predstavljati još veći rizik. Zato stručnjaci preporučuju da ih isključujete kada se ne koriste, posebno pre dužih odsustava iz doma.

Bonus video: