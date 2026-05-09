Ovog proleća bjuti trendovi slave prirodnu lepotu i tople, nežne tonove koji licu daju sofisticiran i svež izgled. Među njima se posebno izdvojio jedan apsolutni hit toffee nude ruž za usne.

Inspirisan nijansama karamele, kafe sa mlekom i kremastog tofija, ovaj ruž osvojio je svet šminke i postao nezaobilazan izbor šminkera, influensera i poznatih dama sa crvenog tepiha.

Za razliku od ranijih sezona u kojima su dominirale jarke i dramatične boje, proleće 2026. donosi suptilniji i elegantniji pristup šminkanju. Akcenat je na blistavoj koži, prirodnom tenu i mejkapu koji odiše luksuzom bez preterivanja. Upravo zbog toga toffee nude nijanse savršeno prate estetiku popularnog soft glam izgleda, trenda koji spaja minimalizam, ženstvenost i nenametljivu eleganciju.

Najpopularnija prolećna nijansa karmina

Posebna čar ovog trenda krije se u njegovoj prilagodljivosti. Topli nude tonovi savršeno pristaju gotovo svakom tenu, dok usnama daju prirodno puniji i elegantniji izgled bez prenaglašenog efekta.

Bjuti stručnjaci ovog proleća najradije ih kombinuju sa bronzanim obrazima, nežnim smeđim senkama i suptilnim hajlajterom koji licu daje zdrav sjaj. Tako nastaje makeup look koji odiše svežinom, ženstvenošću i luksuznom jednostavnošću, savršen spoj prirodnog izgleda i diskretnog glamura. Posebno je popularna kombinacija tamnije braon olovke i svetlijeg toffee nude ruža, jer stvara efekat vizuelno punijih usana i vraća estetiku glamuroznih devedesetih na moderan način.

Pored sofisticiranog izgleda, toffee nude ruž osvojio je scenu i svojom praktičnošću. Ove nijanse savršeno se uklapaju uz gotovo svaki stil i modne kombinacije, lako se nose tokom celog dana i ne zahtevaju stalno popravljanje. Upravo zato postale su omiljen izbor žena koje žele mejkap koji izgleda elegantno i negovano, bez previše truda.

