Božuri spadaju među najomiljenije prolećne cvetove i u maju im je potrebna posebna pažnja kako bi ostali zdravi, bujni i bogati cvetovima. Ova biljka je poznata po tome što može godinama da raste na istom mestu bez potrebe za presađivanjem, ali joj tokom perioda intenzivnog rasta ipak treba odgovarajuća nega.

U ovom periodu godine božuri brzo rastu i razvijaju pupoljke, zbog čega je važno obratiti pažnju na njihovo održavanje i zaštitu.

Kako grm vremenom postaje sve teži, posebno nakon kiše, stabljike često ne mogu same da izdrže težinu cvetova. Zbog toga je preporučljivo postaviti potporu ili metalne obruče koji će sprečiti savijanje i lomljenje biljke.

Iskusni baštovani savetuju da se u proleće uklone ostaci starog lišća, korov i prošlogodišnji malč oko biljke. Ovaj posao treba raditi pažljivo jer su mladi izdanci veoma osetljivi i lako se mogu oštetiti.

Ako je zemlja tvrda i zbijena, dovoljno je samo blago rastresanje površinskog sloja bez dubokog kopanja.

U slučaju kišovitog i hladnijeg proleća, previše malča može zadržavati vlagu koja biljci ne prija. Nakon čišćenja preporučuje se dodavanje tankog sloja komposta ili humusa kako bi zemljište ostalo hranljivo i rastresito.

Božuri vole vlagu, ali ne podnose prekomerno zalivanje. Tokom razvoja izdanaka i formiranja pupoljaka potrebno im je dovoljno vode, ali je bolje zalivati ređe i u većim količinama nego svakodnevno u manjim dozama.

Vodu ne treba sipati direktno uz stabljiku, već oko biljke, gde se nalazi najveći deo korena.

Kada je reč o prihrani, stručnjaci upozoravaju da višak azota može dovesti do bujnog lišća, ali slabijeg cvetanja.

U proleće je najbolje koristiti umerene količine đubriva koje sadrži kalijum, azot i fosfor, dok se kasnije prednost daje hranivima koja podstiču cvetanje.

Posebnu pažnju treba obratiti na sivu plesan, koja je jedan od najčešćih problema kod božura tokom vlažnog proleća. Veći rizik nastaje kada oko biljke ostane staro lišće i kada nema dovoljno cirkulacije vazduha.

Zbog toga je važno održavati grm urednim i na vreme postaviti oslonce, naročito kod starijih sorti sa krupnim i teškim cvetovima koji lako polegnu nakon kiše.

Video: