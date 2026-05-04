Ovogodišnja Met Gala suočava se sa neobičnom situacijom – deo najvećih svetskih zvezda odlučio je da preskoči najpoznatije modno veče, a razlog je, kako se spekuliše, sve veći uticaj milijardera Jeff Bezos.

Prestižni događaj u Njujorku našao se na meti kritika zbog sponzorstva i organizacione uloge Bezosa i njegove partnerke Lauren Sánchez. Mnogi smatraju da gala veče sve više gubi svoj umetnički identitet i postaje simbol luksuza i finansijske moći.

Zvezde koje su rekle „ne“

Među onima koji će ove godine izostati nalazi se i Meryl Streep, čija je odluka posebno odjeknula u javnosti. Njeno odsustvo dolazi u trenutku kada se ponovo govori o filmu The Devil Wears Prada, u kojem je igrala legendarnu Mirandu Pristli, lik koji mnogi povezuju sa Anna Wintour.

Na listi onih koji preskaču događaj našla se i Zendaya, koja je godinama bila jedna od najupečatljivijih zvanica na crvenom tepihu. Kao razlog se navodi umor i brojne poslovne obaveze, ali mnogi veruju da je u pozadini i nezadovoljstvo pravcem u kojem gala ide.

Još uvek nije potvrđeno da li će se pojaviti Lady Gaga, što dodatno podgreva spekulacije o tihom bojkotu.

Kontroverze koje ne jenjavaju

Glavni kamen spoticanja je sve veća komercijalizacija događaja. Cena ulaznica dostiže i do 100.000 dolara, što dodatno pojačava utisak elitizma i udaljavanja od originalne ideje koja je bila fokusirana na umetnost i modu.

Kritičari smatraju da tehnološki milijarderi sve više oblikuju događaj koji je nekada bio rezervisan za kreativce i modne vizionare. U Njujorku su se čak pojavili i plakati koji pozivaju na bojkot, uz kritike na račun poslovnih poteza Amazon i njegovog osnivača.

Između prestiža i kritika

Iako organizatori ističu da je reč o humanitarnoj večeri posvećenoj Kostimografskom institutu Muzeja umetnosti u Njujorku, percepcija javnosti se očigledno menja.

Za jedne, Met Gala i dalje predstavlja vrhunac mode i glamura, dok drugi smatraju da sve više postaje simbol spoja bogatstva, moći i slavnih ličnosti. Uprkos pokušajima Anna Wintour da smiri situaciju i pohvali doprinos novih sponzora, polemike se ne stišavaju.