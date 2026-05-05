Letnji stil često znači jednostavne komade – majica, šorts, haljina i sandale. Ali baš zbog te jednostavnosti, outfit lako može da izgleda „obično“. E tu na scenu stupa jedan mali trik koji pravi ogromnu razliku.

Ovog leta, modni hit koji podiže svaku kombinaciju je – marama. Lagana, šarena i ultra praktična, a može da se nađe za manje od 1.000 dinara.

Zašto marama izgleda „skupo“?

Marama daje onaj završni detalj koji čini da izgledate sređeno bez truda. Kombinacija bele majice, farmerki i dobre marame deluje kao da ste uložili mnogo više nego što zapravo jeste.

Posebno su popularne svilene ili satenske marame sa printom, koje podsećaju na luksuzne modne kuće – ali po pristupačnoj ceni.

4 LETNJA NAČINA DA JE NOSITE

Kao top – savršeno za more i vrele dane, izgleda trendi i smelo
U kosi – idealno uz beach waves, daje „letnji glam“ efekat
Na torbi – mali detalj koji izgleda kao da nosite dizajnerski komad
Kao rajf ili traka – brzo rešenje za sređen izgled bez truda

Tajna skupog izgleda leti

Letnji stil ne traži puno slojeva – traži pametne detalje. Jedan dobar aksesoar može učiniti da izgledate kao da ste sišli sa modne piste, čak i u najjednostavnijoj kombinaciji.

Marama je dokaz da ne morate potrošiti bogatstvo da biste izgledali luksuzno. Dovoljno je da znate trik – i nosite ga sa stavom