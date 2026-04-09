Australijsko-američka glumica Nikol Kidman prisustvovala je premijerserije "Margot's got money troubles" u bioskopu Regal Union Square.

Provokativni, ali uporan trend takozvanog "naked dressing"-a nastavlja da dominira crvenim tepihom. Iz sezone u sezonu, sa dodele na dodelu i sa jednog promotivnog događaja na drugi, fokus je na senzualnim i providnim komadima. Nikoe Kidman je i ranije eksperimentisala sa ovim stilom, ali ga je sinoć predstavila na posebno svež način.

Pojavivši se na premijeri "Margot's got money troubles, Kidman je nosila kreaciju iz Schiaparelli kolekcije za jesen 2026: uski dvodelni komplet u koji čini gornji deo sa rajsferšlusom i pencil suknja koji imaju bele detalje nalik ribljim krljuštima niz prednju stranu, dok su rukavi i paneli crni i providni. Kombinaciju je upotpunila sandalama sa kaiševima brenda Đanvito Rosi i satom Ortega. U odnosu na verziju sa piste, suknja je bila podignuta nešto više na kukovima, a kaiš je uklonjen.

Što se tiče frizure, njen dugogodišnji frizer Adir Abergel napravio je skulpturalnu punđu, dok su duži pramenovi padali niz leđa. Šminkerka Mary Wiles kreirala je blistav ten i smeđe-zlatni smokey eye.

Dopada li se vama njen stajling?





Bonus video:

