Vremenom se na pegli mogu nakupiti ostaci tkanine, prašina, kamenac i razne nečistoće koje otežavaju peglanje i mogu čak oštetiti odeću. Zato je važno da se pegla povremeno očisti kako bi ponovo radila kao nova.

Prvi korak pre čišćenja je da se pegla isključi iz struje i ostavi da se potpuno ohladi. Nakon toga, pincetom se mogu ukloniti veći komadi zalepljenog materijala sa grejne ploče.

Jedan od trikova za čišćenje uključuje upotrebu voska, odnosno sveće. Vosak se utrlja na zaprljanu površinu, a zatim se pegla zagrejana koristi preko vlažne krpe, čime se nečistoće lakše skidaju. Takođe, soda bikarbona pomešana sa malo vode može poslužiti kao pasta kojom se pegla nežno izriba.

Pored toga, može se koristiti i aceton, koji se nanosi na vatu i lagano prelazi preko tople ploče pegle kako bi se uklonili zagoreli tragovi. Sirće ili hidrogen takođe pomažu, krpa se natopi i pegla se ostavi da stoji na njoj neko vreme, nakon čega se površina obriše.

Još jedan jednostavan trik je upotreba soli. Pegla se zagreje, a zatim se prelazi preko suve krpe posute morskom solju, koja pomaže da se uklone tvrdokorni ostaci.

Uz ove jednostavne metode, pegla može brzo da se očisti i ponovo bude spremna za upotrebu kao nova.