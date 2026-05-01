Ali postoje 10 stvari koje je ubijaju

1. Prevelika komunikacija sa spoljnim svetom

Žena treba da komunicira sa onima koji je vole. Ona ne bi trebalo da izlazi iz svoje zone udobnosti. Muškarac treba da komunicira sa onima, koji ga ne vole, tako se razvija, prevazilazi teškoće. Jedna od najvećih grešaka žene je što se bave time što ne vole. To joj oduzima veliku količinu energije.

2. Nedostatak nege tela i vežbanja

Žena povećava energiju kada vodi računa o svom zdravlju i lepoti. Zapuštena i bolesna žena je slaba kako fizički tako i energetski.

3. Nedostatak emocija

Mnoge žene veruju da je neophodno pokazati samo pozitivne emocije, da treba da misle pozitivno, uvek da se osmehuju i smeju. Međutim, negativne emocije, suze i histeriju žena mora da pokaže, ne svima odreda, već tom kome veruje, svojoj bliskoj osobi.

Pored nje uvek treba da bude osoba pred kojom ona može da ispolji bilo koje emocije. Emocionalna izolacija oduzima žensku energiju.

4. Nedostatak hobija

Žena dobija ogromnu količinu energije i pozitivnih emocija od toga, što ona voli da radi. Ona obavezno treba da ima hobi, i hobi treba da podržava njen muškarac.

Žena treba da se ostvari u tome što joj se dopada, da li je to ples, pletenje ili nešto treće nevažno je.

5. Nedostatak stvaralaštva

Ako žena ništa ne stvara, njena energija stagnira. Sve što žena radi rukama – je stvaralaštvo, da li je to čišćenje, kuvanje, baštovanstvo ili stvaranje enterijera. Stvarajući nešto lepo, žena sama postaje lepa.

Ako žena u slobodnom vremenu ceo dan leži i ništa ne radi, uskoro će degradirati i izgubiti svu svoju energiju.

6. Želja da rukovodi

Žena treba da inspiriše, a ne da rešava probleme. Rukovođenje nije njena prirodna suština.​

7. Muške dužnosti

Kada žena radi muški posao, gubi ženstvenost. U početku, žena koja obavlja muške poslove može izgledati nekome seksi, neobična i privlačna, ali tokom vremena, ona dobija više muške energije.

8. Suparništvo

Ženska energija se uništava pri prisustvu suparništva ili takmičenja sa drugom ženom. Kod žene ne bi trebalo da bude želja da se bori za nešto, da dokazuje da je ona bolja, lepša i inteligentnija. Ona je od postanka najbolja.

9. Odsustvo prijateljica

Ženi je neophodna komunikacija sa drugim ženama, to je još jedan snažan izvor energije.

10. Nedostatak ličnog vremena

Žena mora da ima vreme za sebe, za svoje lične stvari.