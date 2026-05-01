Prema starom narodnom verovanju, postoje znaci koji ukazuju da ćete uskoro dobiti novac.

Nadajte se dobitku i boljoj finansijskoj situaciji ako doživite neku od sledećih situacija:

Često viđate broj 8

Broj osam prema feng šuiju simbolizuje sreću i životni balans. Ako stalno primećujete broj 8 oko sebe, vaša finansijska situacija će se uskoro poboljšati.

Dobili ste nešto određenog dana

Ako ste dobili novac ili poklon prvog dana u mesecu ili u vreme punog meseca, uskoro će početi da vam pristiže još novca.

Videli ste pauka

Ukoliko pauk siđe sa plafona na osobu, veruje se da će ona dobiti veliki i neočekivani novac.

Imate mehuriće u kafi

Srećnici koji primete mehuriće u šolji kafe mogu se nadati lepim finansijskim promenama.

Skupljate metalni novac

Ako ga skupljate u kasici ili tegli, privlačite novac i blagostanje. Kovanice koje čuvate u kuhinjskom ormariću takođe privlače izobilje.

Ptica se uneredila po vama

Ako se ptica upiškila po vama, to je znak dobre sreće i najava velikog novčanog dobitka.