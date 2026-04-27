Ne upada u oči, nije skup i često ga preskačemo na policama, ali sok od paradajza mogao bi da ima više koristi nego što mislimo. Istraživanja pokazuju da redovno konzumiranje ovog napitka može pozitivno da utiče na krvni pritisak i nivo holesterola – pod uslovom da je pravilno izabran.

Zaboravljeni napitak sa jakim efektom

Dok većina poseže za sokom od pomorandže ili jabuke, paradajz sok retko je prvi izbor. Ipak, bogat je važnim nutrijentima poput kalijuma, vitamina C, folata i likopena – snažnog antioksidansa koji štiti organizam. Zanimljivo je da se likopen bolje apsorbuje iz prerađenog paradajza nego iz svežeg, pa čaša soka može biti jednostavan način da ga unesete.

Šta je pokazalo istraživanje

U jednoj japanskoj studiji učestvovalo je skoro 500 ljudi koji su godinu dana pili neslani sok od paradajza. Rezultati su pokazali:

– snižen krvni pritisak kod osoba koje su imale hipertenziju

– pad „lošeg“ LDL holesterola kod ispitanika sa poremećajem lipida

Iako ovi rezultati deluju ohrabrujuće, stručnjaci naglašavaju da sok ne može da zameni terapiju, već može biti dodatak zdravom načinu života.

Zašto deluje

Prednosti ovog napitka leže u njegovom sastavu:

– kalijum pomaže regulaciju pritiska

– nizak je u kalorijama

– daje osećaj sitosti

– smanjuje potrebu za grickalicama

– bogat je antioksidansima

Zbog toga može biti dobra alternativa zaslađenim napicima, posebno tokom dijete.

Na šta treba obratiti pažnju

Nisu svi sokovi isti. Mnogi industrijski proizvodi sadrže dosta soli, što može poništiti pozitivan efekat. Zato je važno birati:

– varijante bez dodatog šećera

– proizvode sa malo ili bez soli

– što kraći i prirodniji sastav

Najbolja opcija je domaći sok, bez dodataka.

Da li je bezbedan za svakodnevnu upotrebu

Umereno konzumiranje soka od paradajza može biti zdrava navika, ali ne odgovara svima. Osobe sa problemima sa želucem, bubrezima ili refluksom treba da budu oprezne i da se pre promene ishrane posavetuju sa lekarom.

Sok od paradajza nije čudotvorni lek, ali jeste jednostavan i koristan dodatak ishrani koji može imati pozitivan uticaj na zdravlje – posebno ako se konzumira redovno i bez suvišnih dodataka.