Mnoge žene svakodnevno koriste šminku kako bi izgledale sveže i mladoliko, ali jedna sasvim uobičajena greška može imati potpuno suprotan efekat.

Ako želite prirodniji i podmlađen izgled, nisu vam potrebni skupi tretmani – ponekad je dovoljna mala promena u rutini. Stručnjaci upozoravaju da pogrešno oblikovane ili obojene obrve mogu vizuelno da dodaju godine licu. Dobra vest je da se ova greška lako ispravlja.

Poznata španska šminkerka Marija Sančez ističe da upravo obrve često odlučuju o tome koliko lice deluje mladoliko.

Zašto su obrve ključne

Obrve imaju ogroman uticaj na izraz lica – njihova forma, gustina i boja mogu učiniti da izgledate odmorno ili umorno. Neuredne ili pogrešno oblikovane obrve mogu licu dati strožiji i stariji izgled, dok pravilno oblikovane otvaraju pogled i osvežavaju lice.

Najčešća greška

Jedna od najvećih grešaka je izbor pogrešne nijanse. Mnoge žene koriste istu ili čak tamniju boju od kose, što daje preoštar i neprirodan izgled.

Stručnjaci savetuju da birate nijansu koja je blago svetlija od vaše prirodne boje – tako ćete dobiti mekši i prirodniji efekat.

Kako pravilno naglasiti obrve

Kod obrva važi pravilo – manje je više. Umesto jakih linija, birajte proizvode koji daju prirodan izgled:

olovka za precizno popunjavanje

senka za mekši efekat

gel za fiksiranje i volumen

Važno je da ne preterujete, jer težak sloj šminke brzo izgleda veštački.

Promene s godinama

Kako starimo, obrve postaju ređe i svetlije. Zbog toga lice može delovati umornije. Pravilno oblikovanje može vizuelno podići pogled i vratiti svežinu.

Za one koji žele dugotrajnije rešenje, postoje tretmani poput laminacije obrva i mikropigmentacije, koji pomažu da obrve izgledaju punije bez svakodnevnog šminkanja.

Mala promena u načinu šminkanja obrva može napraviti veliku razliku – i momentalno vas podmladiti.