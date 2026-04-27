Mnogima otiču noge i ruke zbog dugog sedenja, stajanja, čarapa koje stežu. Međutim, ako vam vrhovi prstiju stalno otiču, to može biti simptom plućne bolesti koja nije široko poznata – bronhiektazije.

Prema pisanju portala „Mirror“, bronhiektazija je hronično plućno oboljenje koje nastaje kao posledica oštećenja disajnih puteva i prekomernog stvaranja sluzi u plućima. Bolest je neizlečiva, ali se simptomi mogu držati pod kontrolom.

Neobični simptomi

Jedan od ranih znakova upozorenja može biti zadebljanje i oticanje vrhova prstiju, poznato kao "batičasti prsti". Ovo stanje se najčešće javlja kod osoba sa niskim nivoom kiseonika u krvi, što je posledica hroničnih plućnih bolesti poput bronhiektazije. Takođe, zbog napora koje organizam ulaže pri disanju, mogu se javiti i problemi poput inkontinencije (nenamerno mokrenje ili pražnjenje creva) pri kašljanju, smejanju ili naprezanju.

Ostali simptomi bronhiektazije

- Hroničan kašalj sa ispljuvkom

- Česte infekcije grudnog koša

- Otežano disanje

- Umor i slabost

- Bol ili pritisak u grudima

- Lečenje i preporuke

Kako se leči?

Bronhiektazija se ne može u potpunosti izlečiti, ali se leči simptomatski. Uobičajene terapije uključuju:

- Antibiotike (za lečenje infekcija)

- Respiratornu fizioterapiju (za čišćenje sluzi iz disajnih puteva)

- Zdravu ishranu i fizičku aktivnost (jačanje imuniteta)

- Prestanak pušenja

U teškim slučajevima, kada dođe do pucanja krvnog suda u plućima i iskašljavanja krvi, može biti potrebna i hirurška intervencija.

