Mnogima otiču noge i ruke zbog dugog sedenja, stajanja, čarapa koje stežu. Međutim, ako vam vrhovi prstiju stalno otiču, to može biti simptom plućne bolesti koja nije široko poznata – bronhiektazije.
Prema pisanju portala „Mirror“, bronhiektazija je hronično plućno oboljenje koje nastaje kao posledica oštećenja disajnih puteva i prekomernog stvaranja sluzi u plućima. Bolest je neizlečiva, ali se simptomi mogu držati pod kontrolom.
Neobični simptomi
Jedan od ranih znakova upozorenja može biti zadebljanje i oticanje vrhova prstiju, poznato kao "batičasti prsti". Ovo stanje se najčešće javlja kod osoba sa niskim nivoom kiseonika u krvi, što je posledica hroničnih plućnih bolesti poput bronhiektazije. Takođe, zbog napora koje organizam ulaže pri disanju, mogu se javiti i problemi poput inkontinencije (nenamerno mokrenje ili pražnjenje creva) pri kašljanju, smejanju ili naprezanju.
Ostali simptomi bronhiektazije
- Hroničan kašalj sa ispljuvkom
- Česte infekcije grudnog koša
- Otežano disanje
- Umor i slabost
- Bol ili pritisak u grudima
- Lečenje i preporuke
Kako se leči?
Bronhiektazija se ne može u potpunosti izlečiti, ali se leči simptomatski. Uobičajene terapije uključuju:
- Antibiotike (za lečenje infekcija)
- Respiratornu fizioterapiju (za čišćenje sluzi iz disajnih puteva)
- Zdravu ishranu i fizičku aktivnost (jačanje imuniteta)
- Prestanak pušenja
U teškim slučajevima, kada dođe do pucanja krvnog suda u plućima i iskašljavanja krvi, može biti potrebna i hirurška intervencija.
Video:
Komentari (0)