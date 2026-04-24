Natrijum hidrogenkarbonat, poznatiji uglavnom kao soda bikarbona, jedan je od omiljenih sastojaka u svakom domaćinstvu! Njom uklanjamo fleke, ublažavamo neželjene mirise, koristimo je i kad nas muči gorušica i kad bismo da izbelimo zube, pa i kao lagani piling za kožu !

Međutim, malo poznato (a snažno!) dejstvo sode bikarbone jeste i - posvetljivanje kose!

Imajte na umu da, iako je ovaj sastojak efikasan u posvetljivanju kose i uklanjanju neželjene farbe iz kose, soda bikarbona nije za svakoga.Ona je odlično sredstvo za čišćenje svake površine, pa i kose, jer uklanja ostatke proizvoda koji su se nataložili na vlasima i skalpu, ali zbog toga što je vrlo alkalna ona može da isuši kosu i učini je slabom i lomljivom.

Za razliku od šampona i balzama, soda bikarbona ne sadrži hidratantne sastojke koji kosi pružaju vlažnost, pa je najbolje da ne koristite ovaj recept ako je vaša kosa već suva, već da probate ove superefikasne trikove za posvetljivanje. Ako nemate problem sa suvom kosom, ove dve cake će vam se sigurno dopasti.

Soda s vodom

Sastojci:

1 kašika sode bikarbone

manja količina vode

Kako se koristi?

Sipajte u sodu bikarbonu tek toliko vode da dobijete masu srednje gustine (ni preterano vodnjikavu, ni pregustu).Potom je nežno umasirajte u kosu, pa ostavite da odstoji 20 minuta i isperite mlakom vodom.

Soda s hidrogenom

Sastojci:

2 kašičice sode bikarbone

1,5 kašičice vodonik-peroksida

Kako se koristi?

Pomešajte ova dva sastojka i mešajte dok ne dobijete pastu.Ostavite da odstoji oko sat vremena ako imate tamnu kosu ili pola sata ako imate svetliju kosu, pa isperite hladnom vodom.