Za svaku Devicu 4. jun biće dan posvećen detaljima i organizaciji, ali i neočekivanim ljudskim interakcijama koje će testirati njihovu strpljivost. Devica voli red, a današnji planetarni uticaji mogli bi uneti blagi haos u njen savršeno isplanirani raspored. Devica se danas ne sme plašiti da traži pomoć ako oseti da se obaveze gomilaju, iako je njena prva instinktivna reakcija da sve obavi sama i u tišini.

Oprezno za volanom

Device koje danas sedaju za volan bi trebale biti posebno oprezne u saobraćaju. Mala nepažnja u parkiranju mogla bi rezultirati sitnom ogrebotinom na limu ili kaznom.

Lični mir i neočekivani susreti

Privatni život Device donosi potrebu za povlačenjem u vlastiti prostor. Najviše će vam prijati mirno veče uz knjigu ili hobi koji vas opušta. Ipak, mir bi mogao biti na kratko prekinut neočekivanim dolaskom komšije ili rođaka kome treba vašu pomoć u rešavanju nekog svog problema. Devica će, usprkos umoru, rado pomoći, što će dodatno učvrstiti njihove odnose.

U ljubavi, Devica danas oseća potrebu za jasnom komunikacijom. Ako postoji nešto što vas muči u odnosu s partnerom, danas je pravi trenutak da to izgovorite bez okolišanja. Vaša iskrenost biće cenjena i doneće olakšanje obema stranama.

Video: